"Вулверхэмптон" купил за рекордные деньги Нунеша

"Вулверхэмптон" обновил свой трансферный рекорд покупкой полузащитника "Спортинга" и сборной Португалии Матеуша Нунеша.

Нунеш заключил с "Вулверхэмптоном" контракт на пять лет с опцией продления на 12 месяцев и может дебютировать за "волков" уже в субботнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".



23-летний уроженец Бразилии обошелся клубу с "Молинью" в 42.2 млн. фунтов, из которых 38 млн. фунтов — это гарантированная сумма.



Нунеш провел в "Спортинге" три с половиной года, в течение этого времени забив семь голов в 76 матчах.



Добавим, интерес к Нунешу ранее этим летом также проявлял "Вест Хэм", однако на прошлой неделе главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес заявил, что Матеуш "не захотел" переходить в его клуб.