"Юнайтед" сделает предложение по Антони

Антони "Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к вингеру "Аякса" Антони.

"Юнайтед" интересовался Антони еще в начале этого трансферного окна, но из-за дороговизны сделки решил отказаться от дальнейших шагов.

Катастрофическое начало сезона и риск лишиться Криштиану Роналду заставили "красных дьяволов" вернуться к варианту с Антони.

Sky Sports ожидает, что уже на текущей неделе "Юнайтед" сделает предложение "Аяксу" о покупке 22-летнего бразильца, который забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в прошлом сезоне.

Добавим, что в начале лета чемпионы Эредивизии оценивали Антони в 80 миллионов евро (67.6 млн. фунтов). Теперь игрок может только подорожать.


Метки Антони, Аякс, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 18.08.2022 00:05

Количество просмотров Просмотров: 376

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xah 18.08.2022 00:28 # xah
    Опять нонеймы за дохуя денег

    (ответить)

  2. slavik92 18.08.2022 00:15 # slavik92
    Зачем он им, когда есть проверенный апл зиех и стоит в 2 раза дешевле.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: