"Юнайтед" сделает предложение по Антони
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к вингеру "Аякса" Антони.
"Юнайтед" интересовался Антони еще в начале этого трансферного окна, но из-за дороговизны сделки решил отказаться от дальнейших шагов.
Катастрофическое начало сезона и риск лишиться Криштиану Роналду заставили "красных дьяволов" вернуться к варианту с Антони.
Sky Sports ожидает, что уже на текущей неделе "Юнайтед" сделает предложение "Аяксу" о покупке 22-летнего бразильца, который забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в прошлом сезоне.
Добавим, что в начале лета чемпионы Эредивизии оценивали Антони в 80 миллионов евро (67.6 млн. фунтов). Теперь игрок может только подорожать.
18.08.2022 00:05
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Опять нонеймы за дохуя денег
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Зачем он им, когда есть проверенный апл зиех и стоит в 2 раза дешевле.
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