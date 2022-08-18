"Юнайтед" сделает предложение по Антони

"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к вингеру "Аякса" Антони.

"Юнайтед" интересовался Антони еще в начале этого трансферного окна, но из-за дороговизны сделки решил отказаться от дальнейших шагов.



Катастрофическое начало сезона и риск лишиться Криштиану Роналду заставили "красных дьяволов" вернуться к варианту с Антони.



Sky Sports ожидает, что уже на текущей неделе "Юнайтед" сделает предложение "Аяксу" о покупке 22-летнего бразильца, который забил 12 голов и отдал 10 результативных передач в прошлом сезоне.



Добавим, что в начале лета чемпионы Эредивизии оценивали Антони в 80 миллионов евро (67.6 млн. фунтов). Теперь игрок может только подорожать.