Рэтклифф подтвердил, что хочет купить "Юнайтед"

Сэр Джим Рэтклифф Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф озвучил свое желание приобрести "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе с новой силой вспыхнули слухи о том, что семейство Глэйзеров может продать "Юнайтед". В этих спекуляциях поучаствовал даже Илон Маск, пошутив в твиттере насчет покупки клуба с "Олд Траффорд".

69-летний Рэтклифф, глава химической компании Ineos Group Ltd, настроен гораздо серьезнее Маска, причем хочет получить полный контроль над клубом, а не долю в нем.

"Если клуб продается, Джим определенно будет потенциальным покупателем".

"Если такая возможность существует, мы были бы заинтересованы в переговорах с прицелом на долгосрочное владение", — сообщил официальный представитель бизнесмена The Times.

Добавим, что ранее в этом году Рэтклифф предлагал 4.25 млрд. фунтов за "Челси", но не смог опередить Тодд Бели. Кроме того, Джим с 2019 года владеет "Ниццей" из Лиги 1.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэтклифф

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2022 23:00

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  1. b84 17.08.2022 23:22 # b84
    опять этот xуй вылез )))

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  2. torreselnino 17.08.2022 23:03 # torreselnino
    Будет служить прачечной для грязных денег,так что ожидаем дальнейшей деградации пригорода

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