Рэтклифф подтвердил, что хочет купить "Юнайтед"

Богатейший человек Британии сэр Джим Рэтклифф озвучил свое желание приобрести "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе с новой силой вспыхнули слухи о том, что семейство Глэйзеров может продать "Юнайтед". В этих спекуляциях поучаствовал даже Илон Маск, пошутив в твиттере насчет покупки клуба с "Олд Траффорд".



69-летний Рэтклифф, глава химической компании Ineos Group Ltd, настроен гораздо серьезнее Маска, причем хочет получить полный контроль над клубом, а не долю в нем.



"Если клуб продается, Джим определенно будет потенциальным покупателем".



"Если такая возможность существует, мы были бы заинтересованы в переговорах с прицелом на долгосрочное владение", — сообщил официальный представитель бизнесмена The Times.



Добавим, что ранее в этом году Рэтклифф предлагал 4.25 млрд. фунтов за "Челси", но не смог опередить Тодд Бели. Кроме того, Джим с 2019 года владеет "Ниццей" из Лиги 1.