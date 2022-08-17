ПСЖ работает над приобретением Силвы
ПСЖ работает над приобретением полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.
Лишь сегодня утром появилась информация, что Силва уже не надеется перейти в "Барселону", которая из-за своих финансовых проблем просто не может позволить себе покупку Бернарду.
Однако The Times утверждает, что на 28-летнего игрока сборной Португалии объявился еще один претендент, и это ПСЖ, у которого нет никаких проблем с деньгами.
По информации издания, парижане готовы заплатить 70 миллионов евро (59.1 млн. фунтов) за Силву, чей контракт с "Сити" рассчитан до 2025 года.
Теперь многое будет зависеть от того, захочет ли сам Бернарду отправиться в ПСЖ. У главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы заведено за правило не удерживать игроков, которые чувствуют себя несчастными.
17.08.2022 22:00
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