ПСЖ работает над приобретением Силвы

ПСЖ работает над приобретением полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы.

Лишь сегодня утром появилась информация, что Силва уже не надеется перейти в "Барселону", которая из-за своих финансовых проблем просто не может позволить себе покупку Бернарду.



Однако The Times утверждает, что на 28-летнего игрока сборной Португалии объявился еще один претендент, и это ПСЖ, у которого нет никаких проблем с деньгами.



По информации издания, парижане готовы заплатить 70 миллионов евро (59.1 млн. фунтов) за Силву, чей контракт с "Сити" рассчитан до 2025 года.



Теперь многое будет зависеть от того, захочет ли сам Бернарду отправиться в ПСЖ. У главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы заведено за правило не удерживать игроков, которые чувствуют себя несчастными.