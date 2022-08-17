Кукурелья: "Никогда не сбрею свои волосы"

Защитник "Челси" Марк Кукурелья заявил, что никогда не избавится от своей пышной шевелюры.

В минувшее воскресенье Кукурелья пострадал от защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро, который схватил Марка прямо перед тем, как "шпоры" сравняли счет (2:2).



И хотя Кукурелья считает, что рефери должен был вмешаться в этой ситуации, Марк собирается и дальше играть с длинными волосами.



"Готов ли я сбрить свои волосы, чтобы это не повторилось? Нет, никогда. Это мой стиль".



"Как себя чувствуют мои волосы? Хорошо, хорошо".



"Я не видел видеоповторов, но думаю, все и так довольно ясно. Возможно, это просто отдельно взятая ошибка рефери или VAR. Иногда рефери принимают хорошие решения, иногда — плохие".



"Это не моя проблема. Игроки сосредоточены на игре. Возможно, нам нужно поработать над тем, чтобы не пропускать на последних минутах матчей", — цитирует Кукурелью talkSPORT.