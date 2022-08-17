Кукурелья: "Никогда не сбрею свои волосы"
Защитник "Челси" Марк Кукурелья заявил, что никогда не избавится от своей пышной шевелюры.
В минувшее воскресенье Кукурелья пострадал от защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро, который схватил Марка прямо перед тем, как "шпоры" сравняли счет (2:2).
И хотя Кукурелья считает, что рефери должен был вмешаться в этой ситуации, Марк собирается и дальше играть с длинными волосами.
"Готов ли я сбрить свои волосы, чтобы это не повторилось? Нет, никогда. Это мой стиль".
"Как себя чувствуют мои волосы? Хорошо, хорошо".
"Я не видел видеоповторов, но думаю, все и так довольно ясно. Возможно, это просто отдельно взятая ошибка рефери или VAR. Иногда рефери принимают хорошие решения, иногда — плохие".
"Это не моя проблема. Игроки сосредоточены на игре. Возможно, нам нужно поработать над тем, чтобы не пропускать на последних минутах матчей", — цитирует Кукурелью talkSPORT.
17.08.2022 21:00
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пенс = лох. так что ничего удивительного.
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ИМПЕРАТОРСКАЯ ШЕВЕЛЮРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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