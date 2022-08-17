Переход Эмерсона Палмери в "Вест Хэм" сорвался

Эмерсон Палмери Ожидаемый переход вингбека "Челси" Эмерсона Палмери в "Вест Хэм" сорвался.

На текущей неделе два лондонских клуба вплотную приблизились к согласованию компенсации за Эмерсона в размере 13 миллионов фунтов плюс 2 млн. фунтов в виде бонусов.

Однако в ходе переговоров с самим Палмери "молотобойцы" столкнулись с непреодолимыми разногласиями — 28-летний игрок сборной Италии затребовал себе чересчур высокую зарплату.

В итоге, как сообщает Evening Standard, "Вест Хэм" решил отказаться от приобретения Эмерсона, у которого остается еще два года по контракту с "Челси".

Тем не менее, Эмерсон не входит в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля и все еще может покинуть "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно. Также лондонцы хотят избавиться от Билли Гилмора, Росса Баркли, Кенеди и Абдула Рахмана Бабы.


Метки Вест Хэм, Палмери, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2022 20:00

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  1. chelsiukpro 17.08.2022 20:17 # chelsiukpro
    Я бы его оставил! Парень не требует многово. А теперь пока нету цент защитника на ротацию то можно его там прокачивать! Как это делал на предсезонке Тухель. Тем более за такую маленькую цену как ВХЮ

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  2. slash-lfc 17.08.2022 20:13 # slash-lfc
    Хахаха, даже это дно ссыт на Шнырьси

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