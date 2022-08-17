Переход Эмерсона Палмери в "Вест Хэм" сорвался

Ожидаемый переход вингбека "Челси" Эмерсона Палмери в "Вест Хэм" сорвался.

На текущей неделе два лондонских клуба вплотную приблизились к согласованию компенсации за Эмерсона в размере 13 миллионов фунтов плюс 2 млн. фунтов в виде бонусов.



Однако в ходе переговоров с самим Палмери "молотобойцы" столкнулись с непреодолимыми разногласиями — 28-летний игрок сборной Италии затребовал себе чересчур высокую зарплату.



В итоге, как сообщает Evening Standard, "Вест Хэм" решил отказаться от приобретения Эмерсона, у которого остается еще два года по контракту с "Челси".



Тем не менее, Эмерсон не входит в планы главного тренера "синих" Томаса Тухеля и все еще может покинуть "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно. Также лондонцы хотят избавиться от Билли Гилмора, Росса Баркли, Кенеди и Абдула Рахмана Бабы.