Полиция вынесла предупреждение Роналду

Криштиану Роналду Полиция вынесла предупреждение нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который разбил телефон юного фаната "Эвертона".

Напомним, этот инцидент случился в апреле. После поражения "Юнайтед" на "Гудисон Парк" со счетом 1:0 Роналду, уходя в подтрибунный тоннель, выбил телефон из рук фаната.

Пострадавшим оказался 14-летний юноша с задержкой в развитии, впервые посетивший матч любимой команды. Позже мама аутиста жаловалась, что ее сын получил психологическую травму.

Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Роналду добровольно явился в полицию и дал свои показания. Кроме того, Криштиану выплатил компенсацию семье пострадавшего.

Проведя свое расследование и учтя раскаяние Роналду, мерсисайдская полиция решила закрыть это дело и ограничиться предупреждением в адрес 37-летнего португальца.


Метки Манчестер Юнайтед, происшествия, Роналду, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 851

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 17.08.2022 20:16 # gerrard08
    Мдааа, в манкостане даже полиция бесхребетная.

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  2. mancunia-planet 17.08.2022 19:14 # mancunia-planet
    Медленно работает пидорская полиция, они б ещё через лет 5 рассмотрели это дело, ебланы.

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