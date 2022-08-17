Полиция вынесла предупреждение Роналду
Полиция вынесла предупреждение нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который разбил телефон юного фаната "Эвертона".
Напомним, этот инцидент случился в апреле. После поражения "Юнайтед" на "Гудисон Парк" со счетом 1:0 Роналду, уходя в подтрибунный тоннель, выбил телефон из рук фаната.
Пострадавшим оказался 14-летний юноша с задержкой в развитии, впервые посетивший матч любимой команды. Позже мама аутиста жаловалась, что ее сын получил психологическую травму.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Роналду добровольно явился в полицию и дал свои показания. Кроме того, Криштиану выплатил компенсацию семье пострадавшего.
Проведя свое расследование и учтя раскаяние Роналду, мерсисайдская полиция решила закрыть это дело и ограничиться предупреждением в адрес 37-летнего португальца.
17.08.2022 19:00
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Мдааа, в манкостане даже полиция бесхребетная.
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Медленно работает пидорская полиция, они б ещё через лет 5 рассмотрели это дело, ебланы.
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