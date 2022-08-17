Полиция вынесла предупреждение Роналду

Полиция вынесла предупреждение нападающему "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который разбил телефон юного фаната "Эвертона".

Напомним, этот инцидент случился в апреле. После поражения "Юнайтед" на "Гудисон Парк" со счетом 1:0 Роналду, уходя в подтрибунный тоннель, выбил телефон из рук фаната.



Пострадавшим оказался 14-летний юноша с задержкой в развитии, впервые посетивший матч любимой команды. Позже мама аутиста жаловалась, что ее сын получил психологическую травму.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, Роналду добровольно явился в полицию и дал свои показания. Кроме того, Криштиану выплатил компенсацию семье пострадавшего.



Проведя свое расследование и учтя раскаяние Роналду, мерсисайдская полиция решила закрыть это дело и ограничиться предупреждением в адрес 37-летнего португальца.