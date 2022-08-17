Глэйзеры готовы продать "Юнайтед"
Сеймейство Глэйзеров, владеющее "Манчестер Юнайтед" с 2005 года, может, наконец, продать клуб — или долю в нем.
Минувшей ночью миллиардер Илон Маск взбудоражил фанатов "Юнайтед" своим твитом о намерении купить клуб с "Олд Траффорд", хотя довольно скоро уточнил, что это всего лишь шутка. Впрочем, дыма без огня не бывает.
Как стало известно The Independent, с мая состоялось несколько встреч между финансовыми титанами насчет "Юнайтед". В индустрии появилось ощущение, что "красные дьяволы" реально могут сменить владельца, хотя прежде Глэйзеры всегда исключали продажу "Юнайтед".
В данный момент есть минимум три консорциума, готовых выдвинуть свои предложения о покупке "Юнайтед", который Глэйзеры оценивают в 6 миллиардов долларов (5 млрд. фунтов).
Правда, американское издание Bloomberg утверждает, что Глэйзеры готовы продать лишь небольшую долю в "Юнайтед", поскольку хотят сохранить контроль над клубом.
На фоне этих слухов акции "Юнайтед" демонстрируют внушительный рост на фондовой бирже Нью-Йорка.
17.08.2022 18:00
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Сейчас бы такой мю покупать, когда в городе даже не первая команда ахаха
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Худшие владельцы за все время.
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