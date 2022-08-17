"Вест Хэм" купил Керера у ПСЖ

"Вест Хэм" завершил приобретение защитника ПСЖ и сборной Германии Тило Керера.

Керер заключил с "Вест Хэмом" четырехлетний контракт с опцией продления на два года и буде выступать за "молотобойцев" под 24-м номером.



25-летний немец, способный сыграть на любой позиции в обороне, обошелся лондонскому клубу в 10.1 млн. фунтов.



За ПСЖ Керер сыграл 128 матчей после своего перехода из "Шальке-04" за 33 млн. фунтов четыре года назад. Футболку своей сборной Тило надевал 22 раза.



"Это лучшая лига в мире, и я в восторге от того, что буду играть в Премьер-Лиге".



"Я поговорил с тренером, и он рассказал, где видит меня в этом клубе. Сейчас моя главная цель — попасть в стартовый состав, освоиться в коллективе и получать удовольствие от игры за "Вест Хэм", — сообщил Керер.