Каррагер: "Мартинес не заиграет в Премьер-Лиге"

Лисандро Мартинес Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что Лисандро Мартинес из "Манчестер Юнайтед" не сможет играть в четверке защитников в Премьер-Лиге.

За три тайма, сыгранных Мартинесом в Премьер-Лиге, "Юнайтед" пропустил шесть голов. Как и многие, Каррагер находит рост Лисандро в 175 см недостаточным для центрального защитника.

По мнению Джейми, главному тренеру "красных дьяволов" Эрику Тен Хагу стоит изменить игровую схему команды или поставить своего аргентинского новичка на другую позицию.

"Мы никогда не должны спешить с выводами насчет тренеров или игроков, но я убежден, что со своим ростом он не заиграет здесь, действуя в четверке защитников".

"Возможно, у него получится в качестве левого защитника или в тройке защитников, но в четверке защитников он не сможет играть в Премьер-Лиге".

Каждая команда, которая противостоит "Манчестер Юнайтед" — за исключением, может быть, "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", которым не нужно подстраивать свою игру под соперника, — будет делать его своей мишенью".

"И это огромная проблема для "Манчестер Юнайтед". Тен Хаг уже слегка наложил свой отпечаток на команду, но пара-тройка измененных им вещей не работают", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Манчестер Юнайтед, Мартинес

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2022 16:00

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  1. hammersmith 17.08.2022 17:03 # hammersmith
    при маске заиграет легко

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  2. englandonelove 17.08.2022 16:37 # englandonelove
    Ахуеть аналитика по двум матчам

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  3. mansoor 17.08.2022 16:27 # mansoor
    Как я хочу чтоб он перешёл в Ливерпуль. Отличным опорником будет. Разрушения его стихия. Бешеный, цепкий, быстрый. Напоминает Скоулса

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  4. takernotagiver 17.08.2022 16:24 # takernotagiver
    Каррагер - лох. Мартинес заиграет. Время нужно

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  5. gameboy 17.08.2022 16:19 # gameboy
    Не заиграл*

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