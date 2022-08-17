Бройя остается целью номер один "Эвертона"

Армандо Бройя из "Челси" остается целью номер один "Эвертона" по укреплению позиции нападающего.

Ранее этим летом "Эвертон" продал в "Тоттенхэм" Ришарлисона, а Доминик Калверт-Левин, пропустивший большую часть прошлого сезона из-за проблем со здоровьем, вновь травмирован.



Эта ситуация подталкивает "ирисок" к приглашению нападающего, и больше всего наставник мерсисайдцев Фрэнк Лэмпард хочет заполучить Бройю из своего бывшего клуба, сообщает Sky Sports.



Однако переговоры по Армандо складываются тяжело — в том числе потому, что "Челси" пока не обзавелся заменой 20-летнему албанцу.



"Эвертон" также рассматривает альтернативные варианты, включая 23-летнего Бена Бреретона Диаса из "Блэкберна".