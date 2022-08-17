"Юнайтед" хочет арендовать Пулишича

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в аренде атакующего полузащитника "Челси" Кристиана Пулишича.

23-летний Пулишич был разочарован количеством игровых минут в прошлом сезоне. В новой же кампании Премьер-Лиги Кристиан пока отметился двумя появлениями на замену.



Ситуация с игровой практикой тревожит Пулишича в свете приближения ЧМ-2022 в Катаре, и отъезд капитана сборной США со "Стэмфорд Бридж" в это трансферное окно выглядит очень даже вероятным.



Как сообщает The Athletic, свои запросы насчет Пулишича ранее сделали "Ньюкасл", "Ювентус" и "Атлетико", а теперь свой интерес к Кристиану проявил "Юнайтед", причем "красные дьяволы" являются наиболее предпочтительным вариантом для игрока.



В "Челси" знают, что Пулишич хочет играть больше, и готовы рассмотреть предложения насчет Кристиана — но только по аренде.