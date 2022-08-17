Силва смирился, что "Барселона" его не купит
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва готов отказаться от своих мыслей насчет перехода в "Барселону".
Второе лето подряд Силва находится на радаре у "Барселоны", однако The Athletic утверждает, что каталонский клуб едва ли осилит покупку Бернарду.
"Сити" готов отпустить Силву только за 80-85 миллионов фунтов, а такого рода сумма является неподъемной для испытывающего огромные финансовые затруднения каталонского клуба.
Впрочем, сам Бернарду не печалится по этому поводу. 28-летний португалец сосредоточен на выступлении за "Сити" в этом сезоне.
17.08.2022 13:00
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Последние комментарии:
Барсуки долббаебы а так же Кунде! Кунде сидит на базе с надеждой поиграть :))
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ахахахаха, они там пытаются найти деньги чтобы игроков зарегистрировать
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барса - это параша е6анная
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