Силва смирился, что "Барселона" его не купит

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва готов отказаться от своих мыслей насчет перехода в "Барселону".

Второе лето подряд Силва находится на радаре у "Барселоны", однако The Athletic утверждает, что каталонский клуб едва ли осилит покупку Бернарду.



"Сити" готов отпустить Силву только за 80-85 миллионов фунтов, а такого рода сумма является неподъемной для испытывающего огромные финансовые затруднения каталонского клуба.



Впрочем, сам Бернарду не печалится по этому поводу. 28-летний португалец сосредоточен на выступлении за "Сити" в этом сезоне.