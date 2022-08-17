Силва смирился, что "Барселона" его не купит

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва готов отказаться от своих мыслей насчет перехода в "Барселону".

Второе лето подряд Силва находится на радаре у "Барселоны", однако The Athletic утверждает, что каталонский клуб едва ли осилит покупку Бернарду.

"Сити" готов отпустить Силву только за 80-85 миллионов фунтов, а такого рода сумма является неподъемной для испытывающего огромные финансовые затруднения каталонского клуба.

Впрочем, сам Бернарду не печалится по этому поводу. 28-летний португалец сосредоточен на выступлении за "Сити" в этом сезоне.


Метки Барселона, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 17.08.2022 13:24 # chelsiukpro
    Барсуки долббаебы а так же Кунде! Кунде сидит на базе с надеждой поиграть :))

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  2. tursa 17.08.2022 13:09 # tursa
    ахахахаха, они там пытаются найти деньги чтобы игроков зарегистрировать

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  3. mancityman 17.08.2022 13:08 # mancityman
    барса - это параша е6анная

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