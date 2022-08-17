Клюйверт близок к переходу в "Фулхэм"

"Фулхэм" близок к подписанию вингера "Ромы" Джастина Клюйверта.

Этим летом к Клюйверту существует серьезный интерес со стороны различных европейских клубов, включая "Марсель" и "Ниццу".



Однако Джастин мечтает выступать в Премьер-Лиге и уже сообщил "Фулхэму" о своем желании присоединиться к команде Марку Силвы, утверждает Evening Standard.



При этом двум клубам еще предстоит согласовать структуру сделки. Последнее предложение "дачников" предполагает аренду 23-летнего голландца до конца сезона с обязательством по выкупу за 10 миллионов фунтов.