Клюйверт близок к переходу в "Фулхэм"
"Фулхэм" близок к подписанию вингера "Ромы" Джастина Клюйверта.
Этим летом к Клюйверту существует серьезный интерес со стороны различных европейских клубов, включая "Марсель" и "Ниццу".
Однако Джастин мечтает выступать в Премьер-Лиге и уже сообщил "Фулхэму" о своем желании присоединиться к команде Марку Силвы, утверждает Evening Standard.
При этом двум клубам еще предстоит согласовать структуру сделки. Последнее предложение "дачников" предполагает аренду 23-летнего голландца до конца сезона с обязательством по выкупу за 10 миллионов фунтов.
17.08.2022 12:00
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