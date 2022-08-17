Серхио Гомес: "За "Сити" с детства"

Серхио Гомес Защитник "Манчестер Сити" Серхио Гомес признался, что болеет за "горожан" с детства.

Накануне "Сити" подтвердил приобретение Гомеса у "Андерлехта" за 11 миллионов фунтов. 21-летний испанец поможет чемпионам Премьер-Лиги закрыть проблемную зону на левом фланге обороны.

По словам Гомеса, клуб с "Этихад" занимает особое место в его сердце. Серхио давно начал болеть за "Сити" и восхищался легендой "горожан" Давидом Сильвой.

"Я являюсь фанатом "Сити" с детства".

"Когда мы были детьми, мой брат болел за "Сити". Он стал главной причиной, почему я тоже стал их фанатом".

"Однажды они ездили со школой в Лондон, и я попросил его привезти футболку Давида Сильвы. В то время он носил 21-й номер и был моим любимым игроком, потому что в детстве я играл на его позиции".

"Я очень горжусь, что смогу носить его номер. Думаю, это очень мило, что другой испанский игрок взял 21-й номер. Я буду стараться изо всех сил, выходя под этим номером", — сообщил Гомес официальному веб-сайту "Сити".


Метки Гомес, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2022 11:00

Количество просмотров Просмотров: 508

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Последние комментарии:




  1. true-manc 17.08.2022 11:35 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  2. jirrort 17.08.2022 11:19 # jirrort
    Не пиздит

    https://ibb.co/RbsQM89

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  3. vagifspurs 17.08.2022 11:17 # vagifspurs
    КОРОЛЬ!!!

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  4. quavo 17.08.2022 11:14 # quavo
    Так то сити уже 12 лет минимум на слуху. Так что хули орать , старые пидарасы

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  5. sellman 17.08.2022 11:04 # sellman
    АХАХАХХАХАХАХХАХААА

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  6. closer 17.08.2022 11:00 # closer
    оРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

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