Серхио Гомес: "За "Сити" с детства"

Защитник "Манчестер Сити" Серхио Гомес признался, что болеет за "горожан" с детства.

Накануне "Сити" подтвердил приобретение Гомеса у "Андерлехта" за 11 миллионов фунтов. 21-летний испанец поможет чемпионам Премьер-Лиги закрыть проблемную зону на левом фланге обороны.



По словам Гомеса, клуб с "Этихад" занимает особое место в его сердце. Серхио давно начал болеть за "Сити" и восхищался легендой "горожан" Давидом Сильвой.



"Я являюсь фанатом "Сити" с детства".



"Когда мы были детьми, мой брат болел за "Сити". Он стал главной причиной, почему я тоже стал их фанатом".



"Однажды они ездили со школой в Лондон, и я попросил его привезти футболку Давида Сильвы. В то время он носил 21-й номер и был моим любимым игроком, потому что в детстве я играл на его позиции".



"Я очень горжусь, что смогу носить его номер. Думаю, это очень мило, что другой испанский игрок взял 21-й номер. Я буду стараться изо всех сил, выходя под этим номером", — сообщил Гомес официальному веб-сайту "Сити".