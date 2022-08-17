"Юнайтед" может сделать предложение по Десту

Сержиньо Дест "Манчестер Юнайтед" размышляет над тем, чтобы сделать предложение о покупке правого защитника "Барселоны" Сержиньо Деста.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг прекрасно знаком с Дестом по совместной работе в "Аяксе" и считает, что Сержиньо помог бы ему укрепить правый фланг обороны, где он располагает Диогу Далотом и Аароном Ван-Биссакой.

"Барселона" находится в крайне затруднительном финансовом положении, поэтому суммы в 17 миллионов фунтов может оказаться достаточно для приобретения 21-летнего игрока сборной США, сообщает talkSPORT.

Добавим, Дест выступает за "Барселону" после своего перехода из "Аякса" в октябре 2020, за это время сыграв 72 матча.


Метки Барселона, Дест, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2022 10:00

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  1. alexomck 17.08.2022 11:36 # alexomck
    Какое не обезображенное лицо

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  2. whitecolor 17.08.2022 11:32 # whitecolor
    Всякое говно сейчас пытаются купить

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  3. closer 17.08.2022 10:01 # closer
    ВПАРУ К МАГВАЕРУ И ДЖОНСУ И МОЖНО КИНОШКУ ПРО ДАУНОВ СНИМАТЬ

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