"Юнайтед" может сделать предложение по Десту

"Манчестер Юнайтед" размышляет над тем, чтобы сделать предложение о покупке правого защитника "Барселоны" Сержиньо Деста.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг прекрасно знаком с Дестом по совместной работе в "Аяксе" и считает, что Сержиньо помог бы ему укрепить правый фланг обороны, где он располагает Диогу Далотом и Аароном Ван-Биссакой.



"Барселона" находится в крайне затруднительном финансовом положении, поэтому суммы в 17 миллионов фунтов может оказаться достаточно для приобретения 21-летнего игрока сборной США, сообщает talkSPORT.



Добавим, Дест выступает за "Барселону" после своего перехода из "Аякса" в октябре 2020, за это время сыграв 72 матча.