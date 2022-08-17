Нуньес: "Это больше не повторится"

Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес пообещал, что сделает правильные выводы из своего удаления в матче против "Кристал Пэлас" (1:1).

Поддавшись на провокацию защитника "Пэлас" Йоакима Андерсена и ударив оппонента в лицо, Нуньес схлопотал прямую красную и оставил вдесятером свою команду, которая и так уступала в счете.



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был разочарован поступком уругвайского нападающего, однако тот уверяет, что правильно отреагирует на случившееся.



"Я осознаю, что поступил некрасиво. Я здесь, чтобы учиться на своих ошибках, и случившееся больше не повторится".



"Извиняюсь перед всеми из "Ливерпуля". Я вернусь", — написал Нуньес в твиттере через сутки после своего удаления.