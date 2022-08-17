Нуньес: "Это больше не повторится"

Дарвин Нуньес Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес пообещал, что сделает правильные выводы из своего удаления в матче против "Кристал Пэлас" (1:1).

Поддавшись на провокацию защитника "Пэлас" Йоакима Андерсена и ударив оппонента в лицо, Нуньес схлопотал прямую красную и оставил вдесятером свою команду, которая и так уступала в счете.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был разочарован поступком уругвайского нападающего, однако тот уверяет, что правильно отреагирует на случившееся.

"Я осознаю, что поступил некрасиво. Я здесь, чтобы учиться на своих ошибках, и случившееся больше не повторится".

"Извиняюсь перед всеми из "Ливерпуля". Я вернусь", — написал Нуньес в твиттере через сутки после своего удаления.


Метки Кристал Пэлас, Ливерпуль, Нуньес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 17.08.2022 09:07 # largo-winch
    Первая красная в эру Клоппа, хуесос ты понимаешь что ты натворил, мразь?!

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  2. shakur 17.08.2022 08:25 # shakur
    Окажись на его месте Шевченко, Воронин или Мария Захарова, то они бы стерпели((

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  3. electric 17.08.2022 08:21 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  4. superglor 17.08.2022 08:02 # superglor
    Полностью оправдывает премию своего имени!

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