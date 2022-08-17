Нуньес: "Это больше не повторится"
Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес пообещал, что сделает правильные выводы из своего удаления в матче против "Кристал Пэлас" (1:1).
Поддавшись на провокацию защитника "Пэлас" Йоакима Андерсена и ударив оппонента в лицо, Нуньес схлопотал прямую красную и оставил вдесятером свою команду, которая и так уступала в счете.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был разочарован поступком уругвайского нападающего, однако тот уверяет, что правильно отреагирует на случившееся.
"Я осознаю, что поступил некрасиво. Я здесь, чтобы учиться на своих ошибках, и случившееся больше не повторится".
"Извиняюсь перед всеми из "Ливерпуля". Я вернусь", — написал Нуньес в твиттере через сутки после своего удаления.
17.08.2022 08:00
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Первая красная в эру Клоппа, хуесос ты понимаешь что ты натворил, мразь?!
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Окажись на его месте Шевченко, Воронин или Мария Захарова, то они бы стерпели((
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КНЯЗЬ!!!
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Полностью оправдывает премию своего имени!
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