"Челси" начал переговоры с Тухелем о новом контракте

Томас Тухель "Челси" начал переговоры со своим новым главным тренером Томасом Тухелем о новом контракте.

Свой действующий контракт, истекающий через два года, Тухель заключил в июне 2021, что стало для него наградой за победу в Лиге Чемпионов.

Томас сохранил верность "Челси", пока клуб менял собственника, и новый владелец "синих" Тодд Бели хочет отблагодарить немецкого специалиста за преданность.

Как сообщает The Sun, стороны уже приступили к обсуждению условий новой сделки, которая позволит Тухелю задержаться на "Стэмфорд Бридж" до 2026 года.


Метки контракты, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2022 07:00

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  1. arsenal2222 17.08.2022 07:03 # arsenal2222
    Членси 88 попизди что нибудь ))) где тэ???? Что-то потерался последний время ))))

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