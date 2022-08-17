"Челси" начал переговоры с Тухелем о новом контракте
"Челси" начал переговоры со своим новым главным тренером Томасом Тухелем о новом контракте.
Свой действующий контракт, истекающий через два года, Тухель заключил в июне 2021, что стало для него наградой за победу в Лиге Чемпионов.
Томас сохранил верность "Челси", пока клуб менял собственника, и новый владелец "синих" Тодд Бели хочет отблагодарить немецкого специалиста за преданность.
Как сообщает The Sun, стороны уже приступили к обсуждению условий новой сделки, которая позволит Тухелю задержаться на "Стэмфорд Бридж" до 2026 года.
17.08.2022 07:00
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Членси 88 попизди что нибудь ))) где тэ???? Что-то потерался последний время ))))
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