Светская хроника за среду
"Ньюкасл" интересуется четырьмя игроками "Челси". "Кристал Пэлас" договаривается о покупке Исмаилы Сарра. "Манчестер Юнайтед" может сменить владельца в ближайшие сутки. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Защитник "Лестера" Весле Фофана согласовал условия личного контракта с "Челси", но "синие" пока отказываются платить требуемые 85 миллионов фунтов за игрока. (Fabrizio Romano)
"Челси" согласовал компенсацию за 19-летнего полузащитника "Интера" Чезаре Казадеи в размере 12.6 млн. фунтов плюс 4.2 млн. фунтов в виде бонусов. (Sky Sports)
"Ньюкасл" проявил интерес к четырем игрокам "Челси": Каллуму Хадсон-Одои, Конору Галлахеру, Кристиану Пулишичу и Армандо Бройе. (The Telegraph)
"Челси" отпустит Хадсон-Одои только в аренду, но не продаст. (Evening Standard)
"Атлетико", "Ювентус" и "Милан" готовы поспорить с "Ньюкаслом" за Пулишича. (Daily Mail)
"Атлетико" готов предложить "Манчестер Юнайтед" Антуана Гризманна или Альваро Морату в обмен на Криштиану Роналду. (The Times)
Мората счастлив в "Атлетико" и не хочет переходить в "Юнайтед". (Daily Mirror)
Полузащитник "Реала" Каземиро не заинтересован в переходе в "Юнайтед". (Lucas Navarrete)
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет избавиться от Роналду немедленно, но клуб, не имея предложений по Криштиану, не готов просто разорвать контракт с нападающим. (The Sun)
"Наполи" возьмет полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле в аренду за 1 млн. фунтов с опцией выкупа в конце сезона за 26 млн. фунтов. (Daily Mail)
Ндомбеле не перейдет в "Наполи". (Corriere dello Sport)
"Ньюкасл" предложит 33.7 млн. фунтов за нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша. (Pedro Almeida)
"Арсенал" отправил голкипера Рунара Алекса Рунарссона в аренду в "Антальяспор". (L'Equipe)
"Кристал Пэлас" работает над приобретением вингера "Уотфорда" Исмаилы Сарра. (The Athletic)
Другое
"Юнайтед", возможно, будет продан в ближайшие 24 часа. (talkSPORT)
Владелец "Челси" Тодд Бели планирует подписывать с игроками семилетние контракты, как это делают у него на родине в США. (The Sun)
Бывший защитник "Арсенала" Начо Монреаль завершил игровую карьеру в возрасте 36 лет. (Evening Standard)
Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд отправился на несколько дней в Марбелью после победы над "Борнмутом". (The Sun)
Защитник "Сити" Бенжамен Менди оборудовал в своем особняке специальные комнаты для изнасилований, превратив сексуальные надругательства над женщинами в "игру". (Daily Star)
17.08.2022 06:00
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После покупки Маском МЮ улетит в космос буквально вместе с Траффордом на Марс
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"Юнайтед", возможно, будет продан в ближайшие 24 часа. (talkSPORT)
Источник: http://fapl.ru/posts/94983/?c=1
Будет принято предложение Маска или ему особенному можно получить одобрение ФА за 24 часа? Как в магазин за сигаретами заехал, с другой стороны, если Глейзеры втихую вели переговоры, ясно почему ТО у МЮ такое вялое.
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Маска в мю!
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Самый топ про Маска👀
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Илон Маск официально подтвердил, что он покупает МЮ.
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