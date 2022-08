Светская хроника за среду

"Ньюкасл" интересуется четырьмя игроками "Челси". "Кристал Пэлас" договаривается о покупке Исмаилы Сарра. "Манчестер Юнайтед" может сменить владельца в ближайшие сутки. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Защитник "Лестера" Весле Фофана согласовал условия личного контракта с "Челси", но "синие" пока отказываются платить требуемые 85 миллионов фунтов за игрока. (Fabrizio Romano)



"Челси" согласовал компенсацию за 19-летнего полузащитника "Интера" Чезаре Казадеи в размере 12.6 млн. фунтов плюс 4.2 млн. фунтов в виде бонусов. (Sky Sports)



"Ньюкасл" проявил интерес к четырем игрокам "Челси": Каллуму Хадсон-Одои, Конору Галлахеру, Кристиану Пулишичу и Армандо Бройе. (The Telegraph)



"Челси" отпустит Хадсон-Одои только в аренду, но не продаст. (Evening Standard)



"Атлетико", "Ювентус" и "Милан" готовы поспорить с "Ньюкаслом" за Пулишича. (Daily Mail)



"Атлетико" готов предложить "Манчестер Юнайтед" Антуана Гризманна или Альваро Морату в обмен на Криштиану Роналду. (The Times)



Мората счастлив в "Атлетико" и не хочет переходить в "Юнайтед". (Daily Mirror)



Полузащитник "Реала" Каземиро не заинтересован в переходе в "Юнайтед". (Lucas Navarrete)



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет избавиться от Роналду немедленно, но клуб, не имея предложений по Криштиану, не готов просто разорвать контракт с нападающим. (The Sun)



"Наполи" возьмет полузащитника "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле в аренду за 1 млн. фунтов с опцией выкупа в конце сезона за 26 млн. фунтов. (Daily Mail)



Ндомбеле не перейдет в "Наполи". (Corriere dello Sport)



"Ньюкасл" предложит 33.7 млн. фунтов за нападающего "Бенфики" Гонсалу Рамуша. (Pedro Almeida)



"Арсенал" отправил голкипера Рунара Алекса Рунарссона в аренду в "Антальяспор". (L'Equipe)



"Кристал Пэлас" работает над приобретением вингера "Уотфорда" Исмаилы Сарра. (The Athletic)



Другое



"Юнайтед", возможно, будет продан в ближайшие 24 часа. (talkSPORT)



Владелец "Челси" Тодд Бели планирует подписывать с игроками семилетние контракты, как это делают у него на родине в США. (The Sun)



Бывший защитник "Арсенала" Начо Монреаль завершил игровую карьеру в возрасте 36 лет. (Evening Standard)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд отправился на несколько дней в Марбелью после победы над "Борнмутом". (The Sun)



Защитник "Сити" Бенжамен Менди оборудовал в своем особняке специальные комнаты для изнасилований, превратив сексуальные надругательства над женщинами в "игру". (Daily Star)