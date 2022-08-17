"Брайтон" купил Эступиньяна у "Вильярреала"

Первис Эступиньян "Брайтон" объявил о приобретении левого защитника "Вильярреала" Первиса Эступиньяна.

Эступиньян заключил с "Брайтоном" контракт до июня 2027 и будет призван заменить в команде Грэма Поттера проданного в "Манчестер Сити" Марка Кукурелью.

24-летний эквадорец, выигравший с "Вильярреалом" Лигу Европы в прошлом году, обошелся "Брайтону" ориентировочно в 17 миллионов фунтов.

Ранее в своей карьере Эступиньян провел четыре года в "Уотфорде", хотя за "шершней" так и не дебютировал, лишь скитаясь по арендам.

В Европе Первису довелось поиграть за "Гранаду", "Альмерию", "Реал Мальорку", прежде чем в 2020 году он оказался в "Вильярреале", где провел 74 матча во всех соревнованиях.


Метки Брайтон, Вильярреал, трансферы, Эступиньян

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2022 02:35

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  1. andrew10 17.08.2022 02:43 # andrew10
    будет призван заменить в команде Грэма Поттера проданного в "Манчестер Сити" Марка Кукурелью.

    Источник: http://fapl.ru/posts/94982/?c=1

    Блеа, всё ж в МС перешёл. Досадно.

    (ответить)

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