"Брайтон" купил Эступиньяна у "Вильярреала"

"Брайтон" объявил о приобретении левого защитника "Вильярреала" Первиса Эступиньяна.

Эступиньян заключил с "Брайтоном" контракт до июня 2027 и будет призван заменить в команде Грэма Поттера проданного в "Манчестер Сити" Марка Кукурелью.



24-летний эквадорец, выигравший с "Вильярреалом" Лигу Европы в прошлом году, обошелся "Брайтону" ориентировочно в 17 миллионов фунтов.



Ранее в своей карьере Эступиньян провел четыре года в "Уотфорде", хотя за "шершней" так и не дебютировал, лишь скитаясь по арендам.



В Европе Первису довелось поиграть за "Гранаду", "Альмерию", "Реал Мальорку", прежде чем в 2020 году он оказался в "Вильярреале", где провел 74 матча во всех соревнованиях.