"Брайтон" купил Эступиньяна у "Вильярреала"
"Брайтон" объявил о приобретении левого защитника "Вильярреала" Первиса Эступиньяна.
Эступиньян заключил с "Брайтоном" контракт до июня 2027 и будет призван заменить в команде Грэма Поттера проданного в "Манчестер Сити" Марка Кукурелью.
24-летний эквадорец, выигравший с "Вильярреалом" Лигу Европы в прошлом году, обошелся "Брайтону" ориентировочно в 17 миллионов фунтов.
Ранее в своей карьере Эступиньян провел четыре года в "Уотфорде", хотя за "шершней" так и не дебютировал, лишь скитаясь по арендам.
В Европе Первису довелось поиграть за "Гранаду", "Альмерию", "Реал Мальорку", прежде чем в 2020 году он оказался в "Вильярреале", где провел 74 матча во всех соревнованиях.
17.08.2022 02:35
Просмотров: 147
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
будет призван заменить в команде Грэма Поттера проданного в "Манчестер Сити" Марка Кукурелью.
Источник: http://fapl.ru/posts/94982/?c=1
Блеа, всё ж в МС перешёл. Досадно.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий