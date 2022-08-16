"Юнайтед" потерял интерес к Рабьо
Переход полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо в "Манчестер Юнайтед" сорвался.
Ранее в мае "Юнайтед" согласовал с "Ювентусом" компенсацию за Рабьо в размере около 15 миллионов фунтов, а спортивный директор "красных дьяволов" Джон Мерто даже совершил визит в Турин на переговоры с мамой и агентом 27-летнего француза Вероникой.
Однако переговоры об условиях личного контракта провалились — "Юнайтед" и Вероника Рабьо не смогли согласовать зарплату Адриена, и было решено закончить диалог.
Как сообщают Sky Sports и The Athletic, теперь "дьяволы" подыскивают альтернативные варианты по укрепления центра поля, среди которых называются 30-летний Каземиро из "Реала" и 20-летний Мойсес Кайседо из "Брайтона".
16.08.2022 23:00
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хоть что-то хорошее
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тут всё ожидаемо,соль в другом,вроде бы не сказать,что чел ничего не добился в жизни,но при этом продолжает мамка всё решать.
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