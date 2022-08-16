"Тоттенхэм" приобрел Удоджи

Дестини Удоджи "Тоттенхэм" объявил о приобретении левого защитника "Удинезе" Дестини Удоджи.

Удоджи заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2027 года, но на этот сезон вернется в "Удинезе" на правах аренды.

ESPN оценивает трансфер 19-летнего итальянца нигерийского происхождения в 21 миллион фунтов, включая 6 млн. фунтов в виде бонусов.

Согласно слухам, это приобретение "шпоры" совершили по личной рекомендации своего главного тренера Антонио Конте.

Прямо сейчас Удоджи, сыгравший 37 матчей за "Удинезе" в прошлом сезоне, не нужен Конте, который на левом фланге располагает Райаном Сессеньоном и Иваном Перишичем.


Метки аренда, Тоттенхэм, трансферы, Удинезе, Удоджи

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2022 22:00

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  1. torreselnino 16.08.2022 22:20 # torreselnino
    Судьба Удоджи.Типичный европеец.

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  2. vagifspurs 16.08.2022 22:18 # vagifspurs
    Какой же топовый трансфер!!!!

    COYS

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