"Тоттенхэм" приобрел Удоджи

"Тоттенхэм" объявил о приобретении левого защитника "Удинезе" Дестини Удоджи.

Удоджи заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2027 года, но на этот сезон вернется в "Удинезе" на правах аренды.



ESPN оценивает трансфер 19-летнего итальянца нигерийского происхождения в 21 миллион фунтов, включая 6 млн. фунтов в виде бонусов.



Согласно слухам, это приобретение "шпоры" совершили по личной рекомендации своего главного тренера Антонио Конте.



Прямо сейчас Удоджи, сыгравший 37 матчей за "Удинезе" в прошлом сезоне, не нужен Конте, который на левом фланге располагает Райаном Сессеньоном и Иваном Перишичем.