"Тоттенхэм" приобрел Удоджи
"Тоттенхэм" объявил о приобретении левого защитника "Удинезе" Дестини Удоджи.
Удоджи заключил с "Тоттенхэмом" контракт до 2027 года, но на этот сезон вернется в "Удинезе" на правах аренды.
ESPN оценивает трансфер 19-летнего итальянца нигерийского происхождения в 21 миллион фунтов, включая 6 млн. фунтов в виде бонусов.
Согласно слухам, это приобретение "шпоры" совершили по личной рекомендации своего главного тренера Антонио Конте.
Прямо сейчас Удоджи, сыгравший 37 матчей за "Удинезе" в прошлом сезоне, не нужен Конте, который на левом фланге располагает Райаном Сессеньоном и Иваном Перишичем.
16.08.2022 22:00
Просмотров: 384
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Судьба Удоджи.Типичный европеец.
(ответить)
Какой же топовый трансфер!!!!
COYS
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий