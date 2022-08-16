"Эвертон" согласился отпустить Алли в "Бешикташ"

"Эвертон" согласился отпустить своего полузащитника Деле Алли в "Бешикташ".

Алли присоединился к "Эвертону" только в январе из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов, причем вся эта сумма была прописана в виде бонусов.



Пока "шпоры" не получили за Деле ничего — даже первый бонус в 10 млн. фунтов, который положен за первые 20 матчей игрока за "ирисок".



В этом сезоне Премьер-Лиги Алли отметился лишь двумя появлениями на замену, и на этом его карьера в "Эвертоне" может закончиться.



Как сообщает Daily Mirror, Деле нет места в планах главного тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда, и мерсисайдский клуб уже согласился отпустить 26-летнего англичанина в "Бешикташ" на правах аренды с обязательством по выкупу.