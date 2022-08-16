"Эвертон" согласился отпустить Алли в "Бешикташ"

Деле Алли "Эвертон" согласился отпустить своего полузащитника Деле Алли в "Бешикташ".

Алли присоединился к "Эвертону" только в январе из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 40 миллионов фунтов, причем вся эта сумма была прописана в виде бонусов.

Пока "шпоры" не получили за Деле ничего — даже первый бонус в 10 млн. фунтов, который положен за первые 20 матчей игрока за "ирисок".

В этом сезоне Премьер-Лиги Алли отметился лишь двумя появлениями на замену, и на этом его карьера в "Эвертоне" может закончиться.

Как сообщает Daily Mirror, Деле нет места в планах главного тренера "ирисок" Фрэнка Лэмпарда, и мерсисайдский клуб уже согласился отпустить 26-летнего англичанина в "Бешикташ" на правах аренды с обязательством по выкупу.


Метки Алли, Бешикташ, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 427

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. chelsiukpro 16.08.2022 21:04 # chelsiukpro
    А был как бы топом! Еврей лысый выставлял ценик 80млн за него... а теперь накуй не кому из топовых чемпиков не нужен!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: