"Вест Хэм" согласовал стоимость Керера

"Вест Хэм" согласовал компенсацию за защитника ПСЖ Тило Керера в размере 10.1 млн. фунтов плсю бонусы.

Как сообщает The Guardian, уже сегодня Керер прибывает в Лондон, чтобы согласовать оставшиеся детали личного контракта и пройти медобследование.



"Вест Хэм" надеется оформить трансфер 22-летнего игрока сборной Германии до матча против "Виборга" в плей-офф квалификации Лиги Европы в четверг.



Помимо Керера, "молотобойцы" продолжают переговоры с "Челси" насчет вингбека Эмерсона Палмери и с "Брюгге" насчет полузащитника Ханса Ванакена.



За Эмерсона "Челси" просит 15 млн. фунтов, тогда как предложение "Вест Хэма" по Ванакену в размере 8.5 млн. фунтов было отклонено.