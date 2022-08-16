Андерсену угрожают расправой после удаления Нуньеса
Защитник "Кристал Пэлас" Йоаким Андерсен стал получать угрозы физической расправы после матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Накануне вечером "Пэлас" добыл ничью 1:1 на "Энфилде", а Андерсен в начале второго тайма спровоцировал нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса на красную карточку.
Нуньес не смог сдержать эмоции и ответил на провокации Андерсена, лбом ударив Йоакима по челюсти. Теперь уругваец будет дисквалифицирован на три матча.
А сегодня Андерсен написал у себя в инстаграме, что получил 300-400 оскорбительных сообщений от возмущенных фанатов, и некоторые из них грозятся убить 26-летнего датчанина.
"Надеюсь, Instagram и Премьер-Лига сделают что-нибудь по этому поводу", — взмолился Андерсен.
16.08.2022 19:00
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Последние комментарии:
Как тут любят сидеть и обобщать всех болельщиков.хули,тупые ибланы
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Какие же ливерпульские фанаты уебаны, каждый год одно и тоже, если нуньес идёт на провокации это его проблемы, не можешь сдерживаться, сиди 3 игры отдыхай. При чем тут другой игрок?
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нынешние технологии вполне позволяют вычислить этих "авторов".
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Жаль парня, лучше бы Нуньес убил его вчера
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Лгтбешники еще и угрожают... мрази а не болельщики... орки
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