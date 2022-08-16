Андерсену угрожают расправой после удаления Нуньеса

Йоаким Андерсен и Дарвин Нуньес Защитник "Кристал Пэлас" Йоаким Андерсен стал получать угрозы физической расправы после матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне вечером "Пэлас" добыл ничью 1:1 на "Энфилде", а Андерсен в начале второго тайма спровоцировал нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса на красную карточку.

Нуньес не смог сдержать эмоции и ответил на провокации Андерсена, лбом ударив Йоакима по челюсти. Теперь уругваец будет дисквалифицирован на три матча.

А сегодня Андерсен написал у себя в инстаграме, что получил 300-400 оскорбительных сообщений от возмущенных фанатов, и некоторые из них грозятся убить 26-летнего датчанина.

"Надеюсь, Instagram и Премьер-Лига сделают что-нибудь по этому поводу", — взмолился Андерсен.


Метки Андерсен, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Нуньес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2022 19:00

Количество просмотров Просмотров: 712

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Последние комментарии:




  1. liverbro 16.08.2022 19:48 # liverbro
    Как тут любят сидеть и обобщать всех болельщиков.хули,тупые ибланы

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  2. bes-ter 16.08.2022 19:35 # bes-ter
    Какие же ливерпульские фанаты уебаны, каждый год одно и тоже, если нуньес идёт на провокации это его проблемы, не можешь сдерживаться, сиди 3 игры отдыхай. При чем тут другой игрок?

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  3. ray-black 16.08.2022 19:18 # ray-black
    нынешние технологии вполне позволяют вычислить этих "авторов".

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  4. alexomck 16.08.2022 19:17 # alexomck
    Жаль парня, лучше бы Нуньес убил его вчера

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  5. chelsiukpro 16.08.2022 19:07 # chelsiukpro
    Лгтбешники еще и угрожают... мрази а не болельщики... орки

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