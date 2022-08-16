Андерсену угрожают расправой после удаления Нуньеса

Защитник "Кристал Пэлас" Йоаким Андерсен стал получать угрозы физической расправы после матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне вечером "Пэлас" добыл ничью 1:1 на "Энфилде", а Андерсен в начале второго тайма спровоцировал нападающего "Ливерпуля" Дарвина Нуньеса на красную карточку.



Нуньес не смог сдержать эмоции и ответил на провокации Андерсена, лбом ударив Йоакима по челюсти. Теперь уругваец будет дисквалифицирован на три матча.



А сегодня Андерсен написал у себя в инстаграме, что получил 300-400 оскорбительных сообщений от возмущенных фанатов, и некоторые из них грозятся убить 26-летнего датчанина.



"Надеюсь, Instagram и Премьер-Лига сделают что-нибудь по этому поводу", — взмолился Андерсен.