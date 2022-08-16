Фофана попросил "Лестер" отпустить его в "Челси"

Защитник "Лестера" Весле Фофана сообщил своему клубу о желании перейти в "Челси".

К настоящему моменту "Лестер" отклонил оба предложения "Челси" по Фофана, дав понять, что Весле покинет "Кинг Пауэр" только в качестве самого дорогого защитника в мире.



Таким образом, "синим" нужно раскошелиться на сумму свыше 80 миллионов фунтов, за которую "лисы" продали Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" три года назад.



Сам Фофана уже определился со своими предпочтениями, поставив в известность "Лестер". 21-летний француз надеется, что этим он поспособствует достижению двумя клубами компромисса.