Фофана попросил "Лестер" отпустить его в "Челси"
Защитник "Лестера" Весле Фофана сообщил своему клубу о желании перейти в "Челси".
К настоящему моменту "Лестер" отклонил оба предложения "Челси" по Фофана, дав понять, что Весле покинет "Кинг Пауэр" только в качестве самого дорогого защитника в мире.
Таким образом, "синим" нужно раскошелиться на сумму свыше 80 миллионов фунтов, за которую "лисы" продали Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" три года назад.
Сам Фофана уже определился со своими предпочтениями, поставив в известность "Лестер". 21-летний француз надеется, что этим он поспособствует достижению двумя клубами компромисса.
16.08.2022 18:00
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