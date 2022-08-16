"Юнайтед" обратился к варианту с Муссой Дембеле
"Манчестер Юнайтед" изучает возможность приобретения нападающего "Лиона" Муссы Дембеле.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хег отчаянно хочет привести в свою команду игрока атаки до закрытия летнего трансферного окна, особенно в свете того, что "красные дьяволы" теперь не держат Криштиану Роналду.
Как утверждает Manchester Evening News, на радаре у "Юнайтед" находится Дембеле, об интересе к которому со стороны "дьяволов" пресса сообщала еще в марте.
У Дембеле остается только один год по контракту, и "Лион" может не устоять перед крупным предложением по Муссе, который ранее этим летом отказал "Эвертону".
Добавим, в прошлом сезоне Дембеле забил 22 гола в 36 матчах за "Лион", который подстраховал себя на случай ухода 26-летнего француза, вернув Александра Лакасетта из "Лиона".
16.08.2022 17:00
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Заколебали ваши дебильные фотографии к новостям. Ничего нормально сделать не можете? Или это троллинг у вас такой? Дак посмеяться я в ютуб зайду, а здесь люди новости читают..
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уже лучше
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