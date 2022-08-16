"Челси" улучшил предложение по Гордону до 45 млн. фунтов
"Челси" улучшил до 45 миллионов фунтов предложение о покупке нападающего "Эвертона" Энтони Гордона, но "ириски" вновь ответили отказом.
На прошлой неделе "Эвертон" отклонил предложение "Челси" в 40 млн. фунтов, дав понять, что клуб не заинтересован в продаже Гордона.
Как сообщает The Guardian, это не остановило "синих", которые сегодня направили улучшенное предложение по 21-летнему англичанину.
Повторно получив отказ, теперь "Челси" должен решить, как быть дальше. Чтобы склонить "ирисок" к сделке, может потребоваться сумма свыше 50 млн. фунтов.
Добавим, "Эвертон" уже начал переговоры с Гордоном, которым ранее интересовались "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", о новом контракте, но пока процесс находится в зачаточной стадии.
16.08.2022 16:00
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Зачем пенсам этот крысёныш?
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Бля,я вам базарю,он точно играл людоеда в одной из частей поворота не туда.
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Чё за нонаме уровень подзалупаля
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