"Челси" улучшил предложение по Гордону до 45 млн. фунтов

"Челси" улучшил до 45 миллионов фунтов предложение о покупке нападающего "Эвертона" Энтони Гордона, но "ириски" вновь ответили отказом.

На прошлой неделе "Эвертон" отклонил предложение "Челси" в 40 млн. фунтов, дав понять, что клуб не заинтересован в продаже Гордона.



Как сообщает The Guardian, это не остановило "синих", которые сегодня направили улучшенное предложение по 21-летнему англичанину.



Повторно получив отказ, теперь "Челси" должен решить, как быть дальше. Чтобы склонить "ирисок" к сделке, может потребоваться сумма свыше 50 млн. фунтов.



Добавим, "Эвертон" уже начал переговоры с Гордоном, которым ранее интересовались "Тоттенхэм" и "Ньюкасл", о новом контракте, но пока процесс находится в зачаточной стадии.