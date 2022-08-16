"Сити" подтвердил покупку Серхио Гомеса

"Манчестер Сити" подтвердил приобретение левого защитника "Андерлехта" Серхо Гомеса ориентировочной стоимостью в 11 миллионов фунтов.

Гомес заключил с "Сити" четырехлетний контракт и стал четвертым новичком "горожан" этим летом после Эрлинга Холанда, Калвина Филлипса и Штефана Ортеги.



21-летний испанец, вызывающийся в молодежную сборную своей страны, является продуктом академии "Барселоны", которую он оставил в 2018 году ради дортмундской "Боруссии".



Сезоны 2019/20 и 2020/21 Гомес провел на родине в "Уэске" на правах аренды, а прошлым летом оказался в "Андерлехте", где поиграл у бывшего капитана "Сити" Венсана Компани.



"Сити" — лучшая команда в Англии, а в лице Хосепа Гвардиолы у меня есть возможность учиться и развиваться у самого выдающегося тренера в мировом футболе".



"Быть частью этого клуба — это исполнение мечты для меня. Любой молодой игрок стремится к этому", — сообщил Серхио.