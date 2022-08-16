Клопп: "Ощущение, что у нас завелась ведьма"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал на обилие травм, с которыми столкнулась его команда.

В преддверии матча против "Кристал Пэлас" еще у нескольких игроков "Ливерпуля" возникли проблемы со здоровьем — вдобавок к уже отсутствовавшим Ибраиме Конате, Калвину Рэмси, Тиаго Алькантаре, Алексу Окслейд-Чемберлену, Кертису Джонсу и Диогу Жоте.



После ничейного матча на "Энфилде" (1:1) Клопп даже пошутил, что здесь может быть замешана темная магия.



"Жоэль Матип пропустит две недели. Посмотрим, как нам быть. Это была безумная неделя — у меня было много различных недель, но здесь такое ощущение, что у нас завелась ведьма. Каждый день кто-нибудь не мог завершить тренировку по безумнейшим причинам".



"В конце концов Джоуи (Гомес) не смог выйти в старте. Должен сказать, Нэт (Филлипс) был очень хорош. Джоуи не вышел в старте, потому что он тренировался только вчера. У него возникли небольшие проблемы в начале недели".



"Бобби (Фирмино) не успел поправиться вовремя. Что касается Хендо (Хендерсон), то этим утром мне сообщили о возможной проблеме, если он сыграет слишком много, поэтому он сыграл не так много".



"Такова ситуация. Это не слишком круто, но мне по-настоящему понравилось, как мы провели матч", — цитирует Клоппа официальный веб-сайт "Ливерпуля".