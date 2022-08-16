"Юнайтед" больше не держит Роналду

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба в это трансферное окно.

Когда в июле Роналду не явился для предсезонной подготовки, "Юнайтед" занял жесткую позицию в отношении Криштиану, который лишь прошлым летом вернулся на "Олд Траффорд" из "Ювентуса".



"Красные дьяволы" настаивали, что Роналду не продается, а главный тренер Эрик Тен Хаг говорил, что рассчитывает на 37-летнего португальца в этом сезоне.



Однако BBC подтверждает информацию, что сейчас "Юнайтед" изменил свою позицию и больше не препятствует уходу Роналду. "Дьяволы" обеспокоены тем, что настроение Криштиану скверно влияет на мораль коллектива.



Роналду почти не разговаривает с партнерами по команде, в столовой принимает пищу в одиночестве и открыто выражает свое желание уйти, поэтому теперь "Юнайтед" открыт к предложениям насчет Криштиану.