"Юнайтед" больше не держит Роналду

Криштиану Роналду "Манчестер Юнайтед" готов отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба в это трансферное окно.

Когда в июле Роналду не явился для предсезонной подготовки, "Юнайтед" занял жесткую позицию в отношении Криштиану, который лишь прошлым летом вернулся на "Олд Траффорд" из "Ювентуса".

"Красные дьяволы" настаивали, что Роналду не продается, а главный тренер Эрик Тен Хаг говорил, что рассчитывает на 37-летнего португальца в этом сезоне.

Однако BBC подтверждает информацию, что сейчас "Юнайтед" изменил свою позицию и больше не препятствует уходу Роналду. "Дьяволы" обеспокоены тем, что настроение Криштиану скверно влияет на мораль коллектива.

Роналду почти не разговаривает с партнерами по команде, в столовой принимает пищу в одиночестве и открыто выражает свое желание уйти, поэтому теперь "Юнайтед" открыт к предложениям насчет Криштиану.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2022 12:00

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  1. torreselnino 16.08.2022 12:05 # torreselnino
    Вообще поражаюсь,как его угораздило в эту помойку?по-человечески жаль,надеюсь дадут уйти

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