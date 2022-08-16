"Юнайтед" больше не держит Роналду
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить нападающего Криштиану Роналду из клуба в это трансферное окно.
Когда в июле Роналду не явился для предсезонной подготовки, "Юнайтед" занял жесткую позицию в отношении Криштиану, который лишь прошлым летом вернулся на "Олд Траффорд" из "Ювентуса".
"Красные дьяволы" настаивали, что Роналду не продается, а главный тренер Эрик Тен Хаг говорил, что рассчитывает на 37-летнего португальца в этом сезоне.
Однако BBC подтверждает информацию, что сейчас "Юнайтед" изменил свою позицию и больше не препятствует уходу Роналду. "Дьяволы" обеспокоены тем, что настроение Криштиану скверно влияет на мораль коллектива.
Роналду почти не разговаривает с партнерами по команде, в столовой принимает пищу в одиночестве и открыто выражает свое желание уйти, поэтому теперь "Юнайтед" открыт к предложениям насчет Криштиану.
16.08.2022 12:00
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Вообще поражаюсь,как его угораздило в эту помойку?по-человечески жаль,надеюсь дадут уйти
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