"Челси" близок к покупке Казадеи

"Челси" близок к покупке полузащитника "Интера" Чезаре Казадеи.

Увести Казадеи из под носа "Челси" пытался "Наполи", однако The Guardian утверждает, что "синие" выигрывают борьбу за 19-летнего итальянца.



К настоящему моменту "Интер" отклонил уже два предложения "Челси" по Казадеи, но третья попытка лондонского клуба должна оказаться успешной.



"Челси" надеется оформить приобретение Казадеи стоимостью около 12 миллионов фунтов уже на текущей неделе. Как и Габриэль Слонина с Кэрни Чуквуэмекой, Чезаре станет инвестицией "синих" в будущее.