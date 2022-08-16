Игроки МЮ попросили руководство купить больше игроков

Опытные игроки "Манчестер Юнайтед", включая Криштиану Роналду и Бруну Фернандешу, обратились к руководству своего клуба с просьбой поддержать главного тренера Эрика Тен Хага на трансферном рынке.

Этим летом "Юнайтед" пока купил лишь Лисандро Мартинеса и Тирелла Маласиа, а также подписал свободным агентом Кристиана Эриксена, но поражения от "Брайтона" и "Брентфорда" показали, что этого недостаточно.



Как утверждает talkSPORT, озабоченность касательно качества состава есть и внутри раздевалки. Звезды команды, включая двух упомянутых португальцев, напрямую обратились к руководству, призвав клуб совершить больше приобретений.



Несмотря на ужасный старт сезона с шестью пропущенными голами в двух матчах, игроки по-прежнему верят в Тен Хага и считают, что их тренер не получает должной поддержки.