Игроки МЮ попросили руководство купить больше игроков

Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду Опытные игроки "Манчестер Юнайтед", включая Криштиану Роналду и Бруну Фернандешу, обратились к руководству своего клуба с просьбой поддержать главного тренера Эрика Тен Хага на трансферном рынке.

Этим летом "Юнайтед" пока купил лишь Лисандро Мартинеса и Тирелла Маласиа, а также подписал свободным агентом Кристиана Эриксена, но поражения от "Брайтона" и "Брентфорда" показали, что этого недостаточно.

Как утверждает talkSPORT, озабоченность касательно качества состава есть и внутри раздевалки. Звезды команды, включая двух упомянутых португальцев, напрямую обратились к руководству, призвав клуб совершить больше приобретений.

Несмотря на ужасный старт сезона с шестью пропущенными голами в двух матчах, игроки по-прежнему верят в Тен Хага и считают, что их тренер не получает должной поддержки.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. ivan-tns 16.08.2022 10:51 # ivan-tns
    Для начала надо распродать отработанный материал! Арсенал как преобразился после продажи шлака и приобретения нормальных игроков!

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  2. ravi 16.08.2022 10:16 # ravi
    Получается, пару типов которые мнят себя «звёздами» за пару недель до конца то заявили на весь мир что наши партнеры по команде лютейшее гавнище, пришлите нам новых)))) в надежде что им что то пришлют. А не пришлют, и теперь в команде будет два лагеря, бОльший из которых будет всемирно обижен на второй, короче сезон не стартовал а мю раскололся до невиданных доселе масштабов. Нормально нормально

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  3. breadpeat 16.08.2022 10:12 # breadpeat
    Мне кажется нужен Эрик Кантона на пару дней консультантом на базу..

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  4. jack-4poker 16.08.2022 10:06 # jack-4poker
    и продать почти всех, маграера вообще предварительно обоссать

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