"Вулверхэмптон" согласовал покупку Матеуша Нунеша

"Вулверхэмптон" согласовал компенсацию за полузащитника "Спортинга" Матеуша Нунеша.

Как сообщает The Guardian, "Спортинг" принял предложение "волков" в размере 45 миллионов евро (37.9 млн. фунтов). Еще 5 млн. евро (4.2 млн. фунтов) предусмотрены в виде бонусов.



Если сделка состоится, это будет рекордное приобретение в истории клуба с "Молинью". Пока же таким остается нападающий Фабиу Силва, купленный прошлым летом у "Порту" за 35 млн. фунтов и отправленный на этот сезон в аренду в "Андерлехт".



Нунеш провел три отличных сезона в Лиссабоне, а в прошлом году, будучи бразильцем по происхождению, дебютировал за сборную Португалии. Ранее 23-летний игрок также вызывал интерес со стороны "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".



Нунешу предстоит стать третьим новичком в команде Бруну Лаже этим летом после Натана Коллинса и Гонсалу Гедеша, которые обошлись "волкам" в 20.5 и 35 млн. фунтов, соответственно.