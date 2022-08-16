"Юнайтед" заинтересован в Обамеянге

Пьер-Эмерик Обамеянг "Манчестер Юнайтед" проявил интерес к нападающему "Барселоны" Пьер-Эмерику Обамеянгу.

На исходе летнего трансферного окна "Юнайтед" лихорадочно ищет нападающего, рассмотивая варианты даже с 33-летним Марко Арнаутовичем из "Болоньи" и 35-летним Джейми Варди из "Лестера".

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, теперь "красные дьяволы" обратили свой взор на 33-летнего Обамеянга, переговоры о покупке которого уже ведет "Челси".

Обамеянг только в феврале присоединился к "Барселоне" и чувствует себя счастливым в Каталонии, однако тяжелая финансовая ситуация подталкивает испанский гранд к продаже Пьер-Эмерика.

Тем временем, трансферный гуру Фабрицио Романо добавляет, что "Барселона" просит за экс-игрока "Арсенала" 30 миллионов евро (25.3 млн. фунтов).


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 16.08.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 848

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 16.08.2022 08:13 # tursa
    пусть в охапку еще и депая вернут, во будет смешно

    (ответить)

  2. quavo 16.08.2022 08:13 # quavo
    Долбоебы ебаные. Лучше бы гринвуда вернули , а не всякий мусор рассматривали. Ненавижу манюрей

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: