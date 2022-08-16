"Юнайтед" заинтересован в Обамеянге
"Манчестер Юнайтед" проявил интерес к нападающему "Барселоны" Пьер-Эмерику Обамеянгу.
На исходе летнего трансферного окна "Юнайтед" лихорадочно ищет нападающего, рассмотивая варианты даже с 33-летним Марко Арнаутовичем из "Болоньи" и 35-летним Джейми Варди из "Лестера".
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, теперь "красные дьяволы" обратили свой взор на 33-летнего Обамеянга, переговоры о покупке которого уже ведет "Челси".
Обамеянг только в феврале присоединился к "Барселоне" и чувствует себя счастливым в Каталонии, однако тяжелая финансовая ситуация подталкивает испанский гранд к продаже Пьер-Эмерика.
Тем временем, трансферный гуру Фабрицио Романо добавляет, что "Барселона" просит за экс-игрока "Арсенала" 30 миллионов евро (25.3 млн. фунтов).
16.08.2022 08:00
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Последние комментарии:
пусть в охапку еще и депая вернут, во будет смешно
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Долбоебы ебаные. Лучше бы гринвуда вернули , а не всякий мусор рассматривали. Ненавижу манюрей
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