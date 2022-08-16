Клопп признал, что Нуньес заслуживал удаление

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его нападающий Дарвин Нуньес был справедливо удален в матче против "Кристал Пэлас".

Нуньес оставил "Ливерпуль" вдесятером в начале второго тайма, когда "красные" уступали в счете 0:1. Дарвин поддался провокации со стороны защитника "Пэлас" Йоакима Андерсона, ударив того лбом по челюсти.



И хотя "Ливерпулю" удалось добыть ничью 1:1, поступок Нуньеса расстроил Клоппа. Юрген надеется, что Дарвин сделает выводы и с пользой использует время, пока будет отбывать дисквалификацию.



"Конечно, это заслуживало красной карточки. Его спровоцировали, но он не должен был вести себя таким образом".



"Дарвин знает, что подвел своих партнеров по команде. Я поговорю с ним. Нет смысла, если я буду слишком много говорить об этом на публику".



"Это была абсолютно не та реакция, которую мы хотим видеть. Он знает, что его будут и дальше задирать таким образом, центральные защитники в Премьер-Лиге будут делать это, и он должен держать себя в руках".



"Теперь у него есть время для еще одного предсезонного периода, такова ситуация. Мы используем это, чтобы поработать над его физической готовностью. Это не ради наказания, а ради того, чтобы сделать его еще сильнее", — цитирует Клоппа Evening Standard.