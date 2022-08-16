"Юнайтед" близок к покупке Куньи

"Манчестер Юнайтед" близок к покупке нападающего "Атлетико" и сборной Бразилии Матеуса Куньи за 42 миллиона фунтов.

Ранее в августе ходили слухи об интересе "Юнайтед" к Альваро Морате, однако talkSPORT сообщает, что сейчас "красные дьяволы" сосредоточились на его партнере по "Атлетико" в лице Куньи.



Матеус только прошлым летом перебрался в Мадрид, с тех пор забив семь голов в 37 матчах. "Атлетико" заплатил за 23-летнего бразильца 22 млн. фунтов и сейчас может вернуть свои инвестиции почти в удвоенном размере.



Стоит отметить, что ранее этим летом с переходом в "Атлетико" связывали нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду, однако источник утверждает, что испанский гранд не заинтересован в обмене португальского ветерана на Кунью.



До перехода в "Атлетико" Кунья также поиграл за "Герту", "РБ Лейпциг" и "Сьон". Например, в берлинском клубе Матеус забил 13 голов в 40 матчах.