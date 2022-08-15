Предложение "Ньюкасла" по Жоао Педро отклонено

Предложение "Ньюкасла" в 20 миллионов фунтов о покупке нападающего "Уотфорда" Жоао Педро было отклонено.

Педро выступает за "Уотфорд" после своего перехода из "Флуминенсе" в январе 2020. С тех пор "шершни" успели вылететь из Премьер-Лиги, вернуться сюда и снова вылететь.



В 28 матчах прошлого сезона Премьер-Лиги Педро забил только три мяча и отдал одну результативную передачу. А в трех поединках этой кампании Чемпионшипа 20-летний бразилец отметился победным голом против "Шеффилд Юнайтед".



Как сообщает Sky Sports, "Уотфорд" не просто отклонил предложение "Ньюкасла" — "шершни" исключают продажу Педро этим летом.