Тухель и Конте обвинены в неподобающем поведении

FA предъявила обвинения главному тренеру "Челси" Томасу Тухелю и его визави из "Тоттенхэма" Антонио Конте насчет неподобающего поведения.

Накануне "Челси" и "Тоттенхэм" сыграли вничью 2:2 на "Стэмфорд Бридж", а после финального свистка Тухель и Конте пожали друг другу руки.



Возмущенный тем, что Конте не смотрит ему в глаза во время рукопожатия, Тухель едва не устроил драку — подключившиеся игроки и члены персонала растащили поддавшихся эмоциям тренеров в разные стороны.



Рефери Энтони Тэйлор отреагировал на эту стычку, показав Тухелю и Конте по красной карточке, а теперь Томасу и Антонио предстоит иметь дело с Ассоциацией.



FA дала Тухелю и Конте время до четверга, чтобы ответить на обвинения и объяснить свое поведение после финального свистка.



Как отмечает BBC, такого рода красные карточки не означают автоматическую дисквалификацию, а учитывая то, что Ассоциации потребуется время для рассмотрения этого дела, оба тренера почти наверняка будут у бровки во время матчей следующего тура Премьер-Лиги.