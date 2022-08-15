Клопп посетовал, что люди были поспешны в своих выводах насчет Нуньеса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп посетовал, насколько люди были поспешны в своих выводах насчет новичка "красных" Дарвина Нуньеса.

Критики поспешили записать Нуньеса, купленного за огромные деньги у "Бенфики" этим летом, в трансферные провалы уже после того, как Дарвин неудачно провел товарищеский матч против "Манчестер Юнайтед" в июле.



Однако затем Дарвин сделал покер против "РБ Лейпциг", а когда сезон начался, отличился против "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии и против "Фулхэма" в первом туре Премьер-Лиги, заставив людей изменить поспешно сформированное мнение о себе.



"Когда пять недель назад мы начинали предсезонную подготовку, он не слишком хорошо сыграл своей первый матч — так выглядело снаружи, но не для нас. Это безумие, как быстро мы судим о людях... Вау!"



"Но теперь каждый смог убедиться, что он достойный нападающий. Прежде у нас не было такого рода игрока. Он очень подвижен и очень энергичен".



"Он очень силен физически и очень хорош технически. Помимо этого, он лучше освоился в новой для себя обстановке и чувствует себя увереннее", — сообщил Клопп Sky Sports.