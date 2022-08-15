Ромеро не накажут за то, что он схватил Кукурелью за волосы

Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро не будет наказан за то, что схватил своего оппонента Марка Кукурелью из "Челси" за волосы.

Данный инцидент случился в концовке воскресного дерби на "Стэмфорд Бридж" накануне (2:2), когда "Тоттенхэм" разыгрывал угловой у чужих ворот.



После матча главный тренер "Челси" Томас Тухель был в недоумении, почему рефери Энтони Тэйлор не удалил Ромеро за откровенную грубость и не назначил штрафной.



Как сообщает Sky Sports, Кристиан мог бы подвергнуться наказанию со стороны FA по результатам изучения видеоповторов только в том случае, если бы и Тэйлор, и система VAR проглядели этот инцидент, не упомянув случившееся в своих послематчевых отчетах.



Однако арбитр VAR Майк Дин видел, Как Ромеро схватил Кукурелью за волосы и решил, что это не тянет ни на удаление, ни на штрафной.



Кроме того, правила футбола отдельно не упоминают, что делать, если один игрок хватает другого за волосы — рефери может трактовать это и как умышленная грубость, и как неспортивное поведение, за что положена только желтая карточка.