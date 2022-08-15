Ромеро не накажут за то, что он схватил Кукурелью за волосы

Кристиан Ромеро и Марк Кукурелья Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро не будет наказан за то, что схватил своего оппонента Марка Кукурелью из "Челси" за волосы.

Данный инцидент случился в концовке воскресного дерби на "Стэмфорд Бридж" накануне (2:2), когда "Тоттенхэм" разыгрывал угловой у чужих ворот.

После матча главный тренер "Челси" Томас Тухель был в недоумении, почему рефери Энтони Тэйлор не удалил Ромеро за откровенную грубость и не назначил штрафной.

Как сообщает Sky Sports, Кристиан мог бы подвергнуться наказанию со стороны FA по результатам изучения видеоповторов только в том случае, если бы и Тэйлор, и система VAR проглядели этот инцидент, не упомянув случившееся в своих послематчевых отчетах.

Однако арбитр VAR Майк Дин видел, Как Ромеро схватил Кукурелью за волосы и решил, что это не тянет ни на удаление, ни на штрафной.

Кроме того, правила футбола отдельно не упоминают, что делать, если один игрок хватает другого за волосы — рефери может трактовать это и как умышленная грубость, и как неспортивное поведение, за что положена только желтая карточка.


Метки Кукурелья, Премьер-Лига, Ромеро, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2022 20:00

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  1. aliluya-nn 15.08.2022 20:37 # aliluya-nn
    Гендузи помню также раньше хватали - тоже ничего не было ..да и Майк Дин за Тоттенхэм топит)

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  2. shuher64 15.08.2022 20:35 # shuher64
    То есть арбитр VAR Майк Дин и рефери Энтони Тэйлор все видели но не посчитали что Кукурелью схватили за волосы и это является НАРУШЕНИЕМ? БРОВО вся Англия видела нарушение а эти два трактовщики правил не посчитали это за нарушение. Это тоже самое что Кукурелью схватил сам себя за волосы и сам упал. Тупые ублюдки, белое всей Англии говорят что это черное, а черное говорят что это белое и судейский комитет еще их защищает. А с эмоциями главного тренера Тухеля после голов и после игры это полностью вина главного судьи, именно он создал эту обстановку, дал повод радоваться главному тренеру Тоттенхема а главному тренеру Челси негодовать, именно судья на поле во всем виновать за неподобающее поведение тренеров. кроме этого походу игры несколько раз игроки тоттенхема нарушали правила но судья не реагировал, как и в пропущенном первом представляю что после игры приходит рефери Энтони Тэйлор домой а его жена успокаивает что все нормально, мы переживем это вместе, день два и все забудут. А его сын говорит после игры и смотрит ему в глаза и говорит: папа как так ты не видел два явных нарушения? А он ему отвечает: сын мой это АПЛ и здесь все бывает, этот раз они, второй раз другие. Папа ты хочешь сказать что мы все дебилы?. Но мы люди и хотим быть людьми и смотреть честный футбол а не в угоду ваших интриг.

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  3. liverpool888 15.08.2022 20:30 # liverpool888
    рано или поздно с такой прической это должно было случиться)
    обычно в этом месте хватают за майку, но со стороны смотрелось как умышленное действие.

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  4. chr1s8rown 15.08.2022 20:25 # chr1s8rown
    побреют этого петушка кукушу

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  5. asnural 15.08.2022 20:24 # asnural
    Петух подZалупная

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  6. knijnik 15.08.2022 20:22 # knijnik
    Четвертовать Тэйлора

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  7. chebrec 15.08.2022 20:03 # chebrec
    Судья продажная!!! Казьёль ти!!!

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