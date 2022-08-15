Ромеро не накажут за то, что он схватил Кукурелью за волосы
Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро не будет наказан за то, что схватил своего оппонента Марка Кукурелью из "Челси" за волосы.
Данный инцидент случился в концовке воскресного дерби на "Стэмфорд Бридж" накануне (2:2), когда "Тоттенхэм" разыгрывал угловой у чужих ворот.
После матча главный тренер "Челси" Томас Тухель был в недоумении, почему рефери Энтони Тэйлор не удалил Ромеро за откровенную грубость и не назначил штрафной.
Как сообщает Sky Sports, Кристиан мог бы подвергнуться наказанию со стороны FA по результатам изучения видеоповторов только в том случае, если бы и Тэйлор, и система VAR проглядели этот инцидент, не упомянув случившееся в своих послематчевых отчетах.
Однако арбитр VAR Майк Дин видел, Как Ромеро схватил Кукурелью за волосы и решил, что это не тянет ни на удаление, ни на штрафной.
Кроме того, правила футбола отдельно не упоминают, что делать, если один игрок хватает другого за волосы — рефери может трактовать это и как умышленная грубость, и как неспортивное поведение, за что положена только желтая карточка.
15.08.2022 20:00
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Последние комментарии:
Гендузи помню также раньше хватали - тоже ничего не было ..да и Майк Дин за Тоттенхэм топит)
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То есть арбитр VAR Майк Дин и рефери Энтони Тэйлор все видели но не посчитали что Кукурелью схватили за волосы и это является НАРУШЕНИЕМ? БРОВО вся Англия видела нарушение а эти два трактовщики правил не посчитали это за нарушение. Это тоже самое что Кукурелью схватил сам себя за волосы и сам упал. Тупые ублюдки, белое всей Англии говорят что это черное, а черное говорят что это белое и судейский комитет еще их защищает. А с эмоциями главного тренера Тухеля после голов и после игры это полностью вина главного судьи, именно он создал эту обстановку, дал повод радоваться главному тренеру Тоттенхема а главному тренеру Челси негодовать, именно судья на поле во всем виновать за неподобающее поведение тренеров. кроме этого походу игры несколько раз игроки тоттенхема нарушали правила но судья не реагировал, как и в пропущенном первом представляю что после игры приходит рефери Энтони Тэйлор домой а его жена успокаивает что все нормально, мы переживем это вместе, день два и все забудут. А его сын говорит после игры и смотрит ему в глаза и говорит: папа как так ты не видел два явных нарушения? А он ему отвечает: сын мой это АПЛ и здесь все бывает, этот раз они, второй раз другие. Папа ты хочешь сказать что мы все дебилы?. Но мы люди и хотим быть людьми и смотреть честный футбол а не в угоду ваших интриг.
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рано или поздно с такой прической это должно было случиться)
обычно в этом месте хватают за майку, но со стороны смотрелось как умышленное действие.
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побреют этого петушка кукушу
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Петух подZалупная
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Четвертовать Тэйлора
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Судья продажная!!! Казьёль ти!!!
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