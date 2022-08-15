"Вест Хэм" сделал предложение по Эмерсону Палмери

"Вест Хэм" сделал предложение о покупке левого защитника "Челси" Эмерсона Палмери.

Сейчас основным левым защитником "Вест Хэма" является Аарон Крессуэлл, однако главный тренер Дэвид Мойес хочет добавить конкуренции на этой позиции.



Ранее этим летом "молотобойцы" потерпели неудачу в борьбе за Филипа Костича, своей новой целью избрав Эмерсона, который прошлый сезон провел в аренде в "Лионе".



Evening Standard не разглашает размер предложения "Вест Хэма", но предполагает, что суммы в 13 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения 28-летнего итальянца бразильского происхождения.