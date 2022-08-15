Эдвардс отказался стать спортивным директором "Челси"

Майкл Эдвардс Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс отказался от работы с "Челси".

Эдвардс трудился в "Ливерпуле" с ноября 2011, а с 2016 года определял трансферную стратегию мерсисайдского клуба в качестве спортивного директора.

Эдвардс покинул "Ливерпуль" в конце прошлого сезона, и с тех пор Майкла сватают в различные клубы, включая "Реал".

Как сообщает The Athletic, некоторое время назад Эдвардсу было предложено присоединиться к проекту Тодда Бели в "Челси", однако 42-летний специалист ответил отказом.

Свое решение Эдвардс мотивировал тем, что пока не готов вернуться к работе и хочет отдохнуть от футбола после интенсивного периода в "Ливерпуле".


Метки Челси, Эдвардс

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 931

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Последние комментарии:




  1. the-liverpool4 15.08.2022 18:56 # the-liverpool4
    Уже даже не работая в Ливерпуле всё равно по инерции продолжает ссать на синюю чепуху

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  2. dexter 15.08.2022 18:46 # dexter
    Умный малый. Из самого титулованного клуба Англии, негоже переходить в синюю помойку.

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  3. alexomck 15.08.2022 18:36 # alexomck
    9 номер предлагали?

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  4. ataman 15.08.2022 18:34 # ataman
    Молод и неопытный ещё для такой должности в Челси

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  5. sausage 15.08.2022 18:30 # sausage
    Слишком дипломатичный, ответил типа устал, а по факту зашквар легенде менеджмента Ливерпуля идти на работу в Челси. Топарик, жаль, что ушёл. Хейтерки выше просто профаны в футболе.

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  6. shakur 15.08.2022 18:20 # shakur
    Он же спиздил список полузащитников!

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  7. jirrort 15.08.2022 18:09 # jirrort
    Отличные новости. Всяких Ламбертов,Хуямбертов,Кариусов,Матипов,Клаванов и прочих бомжей нам не надо. Нужен челик,который будет готовых топарей подписывать,а не всяких бомжей и сбитых лётчиков ,надеясь что клёпп из них слепит что-то дельное. Очень расхайпленный персонаж,которому просто повезло,что в ливерпуке тренирует журген.

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  8. skydreams 15.08.2022 18:04 # skydreams
    Не нужен, было очевидно

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  9. arsenal-fc-fan 15.08.2022 18:01 # arsenal-fc-fan
    Все ссут на щелси88

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  10. slash-lfc 15.08.2022 18:01 # slash-lfc
    Естественно после работы с Ливерпуле переходить в Педикси - это огромное понижение

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