Эдвардс отказался стать спортивным директором "Челси"
Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс отказался от работы с "Челси".
Эдвардс трудился в "Ливерпуле" с ноября 2011, а с 2016 года определял трансферную стратегию мерсисайдского клуба в качестве спортивного директора.
Эдвардс покинул "Ливерпуль" в конце прошлого сезона, и с тех пор Майкла сватают в различные клубы, включая "Реал".
Как сообщает The Athletic, некоторое время назад Эдвардсу было предложено присоединиться к проекту Тодда Бели в "Челси", однако 42-летний специалист ответил отказом.
Свое решение Эдвардс мотивировал тем, что пока не готов вернуться к работе и хочет отдохнуть от футбола после интенсивного периода в "Ливерпуле".
15.08.2022 18:00
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Уже даже не работая в Ливерпуле всё равно по инерции продолжает ссать на синюю чепуху
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Умный малый. Из самого титулованного клуба Англии, негоже переходить в синюю помойку.
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9 номер предлагали?
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Молод и неопытный ещё для такой должности в Челси
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Слишком дипломатичный, ответил типа устал, а по факту зашквар легенде менеджмента Ливерпуля идти на работу в Челси. Топарик, жаль, что ушёл. Хейтерки выше просто профаны в футболе.
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Он же спиздил список полузащитников!
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Отличные новости. Всяких Ламбертов,Хуямбертов,Кариусов,Матипов,Клаванов и прочих бомжей нам не надо. Нужен челик,который будет готовых топарей подписывать,а не всяких бомжей и сбитых лётчиков ,надеясь что клёпп из них слепит что-то дельное. Очень расхайпленный персонаж,которому просто повезло,что в ливерпуке тренирует журген.
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Не нужен, было очевидно
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Все ссут на щелси88
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Естественно после работы с Ливерпуле переходить в Педикси - это огромное понижение
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