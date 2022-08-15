Эдвардс отказался стать спортивным директором "Челси"

Бывший спортивный директор "Ливерпуля" Майкл Эдвардс отказался от работы с "Челси".

Эдвардс трудился в "Ливерпуле" с ноября 2011, а с 2016 года определял трансферную стратегию мерсисайдского клуба в качестве спортивного директора.



Эдвардс покинул "Ливерпуль" в конце прошлого сезона, и с тех пор Майкла сватают в различные клубы, включая "Реал".



Как сообщает The Athletic, некоторое время назад Эдвардсу было предложено присоединиться к проекту Тодда Бели в "Челси", однако 42-летний специалист ответил отказом.



Свое решение Эдвардс мотивировал тем, что пока не готов вернуться к работе и хочет отдохнуть от футбола после интенсивного периода в "Ливерпуле".