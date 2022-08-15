"Юнайтед" обдумывает покупку Варди
"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении нападающего "Лестера" Джейми Варди.
Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг решительно настроен пригласить новичка в линию атаки, как бы ни сложилась судьба жаждущего покинуть клуб Криштиану Роналду.
На прошлой неделе "красные дьяволы" предприняли попытку купить 33-летнего нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича, а теперь клуб с "Олд Траффорд" рассматривает в качестве своей цели 35-летнего Варди, сообщает The Athletic.
Контракт Джейми истекает в конце этого сезона, однако "Лестер" не хочет терять свою легенду и уже инициировал переговоры о новой сделке.
Сейчас Варди проводит свой 10-й сезон на "Кинг Пауэр", за свою карьеру забив 133 гола в Премьер-Лиге.
15.08.2022 17:00
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Последние комментарии:
Лестер будет выше МЮ в таблице , смысла перехода нет
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а ведь Варди забьёт свои 15+ в этом сезоне хоть в Лесторе, хоть в МЮ.
А вот Членсы в конце сезона сильно пожалеют, что не купили себе нападающего забивного.
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Молодой и перспективный - хорошая замена Роналду
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МЮ обдумывает покупку хоть кого-нибудь..
так правильнее будет!
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