"Юнайтед" обдумывает покупку Варди

"Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении нападающего "Лестера" Джейми Варди.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг решительно настроен пригласить новичка в линию атаки, как бы ни сложилась судьба жаждущего покинуть клуб Криштиану Роналду.



На прошлой неделе "красные дьяволы" предприняли попытку купить 33-летнего нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича, а теперь клуб с "Олд Траффорд" рассматривает в качестве своей цели 35-летнего Варди, сообщает The Athletic.



Контракт Джейми истекает в конце этого сезона, однако "Лестер" не хочет терять свою легенду и уже инициировал переговоры о новой сделке.



Сейчас Варди проводит свой 10-й сезон на "Кинг Пауэр", за свою карьеру забив 133 гола в Премьер-Лиге.