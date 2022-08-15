"Юнайтед" обдумывает покупку Варди

Джейми Варди "Манчестер Юнайтед" задумывается о приобретении нападающего "Лестера" Джейми Варди.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг решительно настроен пригласить новичка в линию атаки, как бы ни сложилась судьба жаждущего покинуть клуб Криштиану Роналду.

На прошлой неделе "красные дьяволы" предприняли попытку купить 33-летнего нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича, а теперь клуб с "Олд Траффорд" рассматривает в качестве своей цели 35-летнего Варди, сообщает The Athletic.

Контракт Джейми истекает в конце этого сезона, однако "Лестер" не хочет терять свою легенду и уже инициировал переговоры о новой сделке.

Сейчас Варди проводит свой 10-й сезон на "Кинг Пауэр", за свою карьеру забив 133 гола в Премьер-Лиге.


Метки Варди, Лестер, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 15.08.2022 17:26 # yxaxaxaxaxa
    Лестер будет выше МЮ в таблице , смысла перехода нет

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  2. largo-winch 15.08.2022 17:18 # largo-winch
    а ведь Варди забьёт свои 15+ в этом сезоне хоть в Лесторе, хоть в МЮ.
    А вот Членсы в конце сезона сильно пожалеют, что не купили себе нападающего забивного.

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  3. alexomck 15.08.2022 17:14 # alexomck
    Молодой и перспективный - хорошая замена Роналду

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  4. h22o 15.08.2022 17:03 # h22o
    МЮ обдумывает покупку хоть кого-нибудь..

    так правильнее будет!

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