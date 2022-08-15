2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 15 августа, поединком "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас" завершится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛИВЕРПУЛЬ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:00



"Ливерпуль" не проиграл ни одного из 20 матчей Премьер-Лиги в 2022 году (16 побед, 4 ничьи). "Кристал Пэлас" ни разу не уступил в пяти последних поединках Премьер-Лиги, вынесенных на вечер понедельника (1 победа, 4 ничьи). "Красные" выиграли все 10 последних встреч с "орлами" в Премьер-Лиге.



Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара пропустит до полутора месяцев с травмой задней поверхности бедра. У Жоэля Матипа возникли проблемы со здоровьем на тренировке. Все еще отсутствуют Кертис Джонс и Алекс Окслейд-Чемберлен, но может вернуться Наби Кейта.



"Пэлас" все еще вынужден обходиться без полузащитников Джеймса Макартура и Джеймса Томкинса. Майкл Олисе уже приступил к тренировкам с командой.