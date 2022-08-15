Защитник "Эвертона" Йерри Мина пропустит два месяца с травмой лодыжки.

Напомним, проигранный "Челси" матч первого тура Премьер-Лиги (0:1) был дополнительно омрачен для "Эвертона" травмами двух защитников.



"Ириски" уже подтвердили, что Бен Годфри получил перелом малоберцовой кости и перенес операцию, восстановление после которой займет три месяца.



А сейчас, сообщает BBC, был поставлен диагноз и Мине, который из-за повреждения связок лодыжки задержится в лазарете до середины октября.



Добавим, травмы не давали покоя Йерри и в прошлом сезоне, в котором 27-летний колумбиец сыграл только 13 матчей Премьер-Лиги.