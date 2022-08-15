FA расследует комментарии Тухеля насчет судейства Тэйлора

Энтони Тэйлор и Томас Тухель FA начинает свое расследование касательно комментариев главного тренера "Челси" Томаса Тухеля о работе рефери Энтони Тэйлора на матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Накануне "Челси" упустил победу в дерби против "Тоттенхэма" (2:2), и главным виновником потерянных очков Тухель назвал Тэйлора.

Томас заявил, что Тэйлор ошибочно засчитал оба гола "шпор", а также выразил надежду, что Энтони больше никогда не будет судить "синих".

Как сообщает BBC, такого рода высказывания привлекли внимание Ассоциации, которая собирается изучить слова Тухеля. Отдельное наказание грозит Томасу за конфронтацию со своим коллегой из "Тоттенхэма" Антонио Конте.


Метки FA, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм, Тухель, Тэйлор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 988

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 15.08.2022 14:42 # chr1s8rown
    плачут как будто им пенальти ставили

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  2. murzik2005 15.08.2022 14:37 # murzik2005
    действие судей почему то никто не расследует,а вот если кто скажет о их работе плохо так сразу расследование

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  3. mrjingles 15.08.2022 14:28 # mrjingles
    Приговорят к полёту по кругу у судейской бригады, скриньте

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  4. meshuggah 15.08.2022 14:23 # meshuggah
    Тухель лев

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  5. mancunia-planet 15.08.2022 14:19 # mancunia-planet
    Ебланы вонючие нахуй

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  6. gucman 15.08.2022 14:12 # gucman
    лучше бы судейство рассмотрели, дауны

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  7. takernotagiver 15.08.2022 14:08 # takernotagiver
    Может пора ебланство судей расследовать?)

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  8. puhovik-vengera 15.08.2022 14:02 # puhovik-vengera
    Песда Тухеляну

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