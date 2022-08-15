FA расследует комментарии Тухеля насчет судейства Тэйлора
FA начинает свое расследование касательно комментариев главного тренера "Челси" Томаса Тухеля о работе рефери Энтони Тэйлора на матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".
Накануне "Челси" упустил победу в дерби против "Тоттенхэма" (2:2), и главным виновником потерянных очков Тухель назвал Тэйлора.
Томас заявил, что Тэйлор ошибочно засчитал оба гола "шпор", а также выразил надежду, что Энтони больше никогда не будет судить "синих".
Как сообщает BBC, такого рода высказывания привлекли внимание Ассоциации, которая собирается изучить слова Тухеля. Отдельное наказание грозит Томасу за конфронтацию со своим коллегой из "Тоттенхэма" Антонио Конте.
15.08.2022 14:00
Просмотров: 988
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
плачут как будто им пенальти ставили
(ответить)
действие судей почему то никто не расследует,а вот если кто скажет о их работе плохо так сразу расследование
(ответить)
Приговорят к полёту по кругу у судейской бригады, скриньте
(ответить)
Тухель лев
(ответить)
Ебланы вонючие нахуй
(ответить)
лучше бы судейство рассмотрели, дауны
(ответить)
Может пора ебланство судей расследовать?)
(ответить)
Песда Тухеляну
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий