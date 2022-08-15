FA расследует комментарии Тухеля насчет судейства Тэйлора

FA начинает свое расследование касательно комментариев главного тренера "Челси" Томаса Тухеля о работе рефери Энтони Тэйлора на матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Накануне "Челси" упустил победу в дерби против "Тоттенхэма" (2:2), и главным виновником потерянных очков Тухель назвал Тэйлора.



Томас заявил, что Тэйлор ошибочно засчитал оба гола "шпор", а также выразил надежду, что Энтони больше никогда не будет судить "синих".



Как сообщает BBC, такого рода высказывания привлекли внимание Ассоциации, которая собирается изучить слова Тухеля. Отдельное наказание грозит Томасу за конфронтацию со своим коллегой из "Тоттенхэма" Антонио Конте.