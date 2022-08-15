"Вилла" подтвердила, что Карлос надорвал ахилл

"Астон Вилла" официально подтвердила, что защитник Диего Карлос надорвал ахиллово сухожилие.

Напомним, лишь накануне появилась информация, что "Вилла" готова выйти на трансферный рынок для покупки защитника, если худшие опасения насчет Карлоса подтвердятся.



И эти опасения подтвердились. Диего действительно надорвал свой ахилл против "Эвертона" в субботу, в своем втором матче за бирмингемский клуб после перехода из "Севильи".



"Вилла" также сообщает, что 29-летнему бразильцу потребуется операция, но не называет сроки восстановления — счет пойдет на месяцы.