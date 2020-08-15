Тен Хаг готов отпустить Роналду из "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг изменил свое мнение насчет Криштиану Роналду и теперь готов отпустить португальского нападающего из клуба.
На протяжении последних недель Тен Хаг неоднократно заявлял, что отводит Роналду место в своих планах на этот сезон и что Криштиану не говорил ему о своем желании уйти.
Однако Тен Хаг оказалось сложно интегрировать Роналду в свою команду после пропущенного Криштиану предсезонного периода, вдобавок у Эрика и боссов "Юнайтед" есть претензии к поведению 37-летнего португальца.
Как утверждает The Athletic, теперь Тен Хаг не собирается препятствовать уходу Роналду. Если Криштиану получит устраивающее предложение, то будет волен покинуть Манчестер.
15.08.2022 12:00
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Паскудно все это наблюдать.
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