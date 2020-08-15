Тен Хаг готов отпустить Роналду из "Юнайтед"

Криштиану Роналду Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг изменил свое мнение насчет Криштиану Роналду и теперь готов отпустить португальского нападающего из клуба.

На протяжении последних недель Тен Хаг неоднократно заявлял, что отводит Роналду место в своих планах на этот сезон и что Криштиану не говорил ему о своем желании уйти.

Однако Тен Хаг оказалось сложно интегрировать Роналду в свою команду после пропущенного Криштиану предсезонного периода, вдобавок у Эрика и боссов "Юнайтед" есть претензии к поведению 37-летнего португальца.

Как утверждает The Athletic, теперь Тен Хаг не собирается препятствовать уходу Роналду. Если Криштиану получит устраивающее предложение, то будет волен покинуть Манчестер.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. closer 15.08.2022 12:20 # closer
    Паскудно все это наблюдать.
    Кришу найти команду из ЛЧ.

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  2. breadpeat 15.08.2022 12:09 # breadpeat
    Омерика ждет героя

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  3. largo-winch 15.08.2022 12:07 # largo-winch
    неужто перейдёт в Членси?

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  4. beatles-red 15.08.2022 12:05 # beatles-red
    Человек который по жизни победитель, врядли смирится с ЧШ

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