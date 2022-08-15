Тен Хаг попросил МЮ купить ему еще трех игроков

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг попросил приобрести ему трех игроков в остатке летнего трансферного окна.

В минувшую субботу "Юнайтед" потерпел унизительное поражение от "Брентфорда" со счетом 4:0. Этот результат наглядно показал глубину проблем, с которыми приходится иметь дело Тен Хагу.



На следующий день Эрик отменил выходной для игроков и провел тренировку, несмотря на 30-градусную жару. Также голландский специалист имел разговор с руководством.



Тен Хаг напомнил своим боссам о важности приобретений и надеется, что в остатке месяца получит трех новичков, сообщает The Telegraph.



Тен Хаг рассчитывает, что "Юнайтед" купит двух полузащитников — вроде Френки Де Йонга, Адриена Рабьо или Сергей Милинкович-Савича — и универсального игрока в атакующую линию — вроде Коди Гакпо или Саши Калайджича.