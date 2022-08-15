Тен Хаг попросил МЮ купить ему еще трех игроков

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг попросил приобрести ему трех игроков в остатке летнего трансферного окна.

В минувшую субботу "Юнайтед" потерпел унизительное поражение от "Брентфорда" со счетом 4:0. Этот результат наглядно показал глубину проблем, с которыми приходится иметь дело Тен Хагу.

На следующий день Эрик отменил выходной для игроков и провел тренировку, несмотря на 30-градусную жару. Также голландский специалист имел разговор с руководством.

Тен Хаг напомнил своим боссам о важности приобретений и надеется, что в остатке месяца получит трех новичков, сообщает The Telegraph.

Тен Хаг рассчитывает, что "Юнайтед" купит двух полузащитников — вроде Френки Де Йонга, Адриена Рабьо или Сергей Милинкович-Савича — и универсального игрока в атакующую линию — вроде Коди Гакпо или Саши Калайджича.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2022 11:00

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  1. sanchezz 15.08.2022 11:26 # sanchezz
    Хунтелаара, Блинда и Арнаутовича

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  2. alexomck 15.08.2022 11:09 # alexomck
    Нужно изменить регламент АПЛ, МЮ пусть 14 стартовыми выходит, чтобы бегать не меньше соперника

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  3. takernotagiver 15.08.2022 11:06 # takernotagiver
    Ну правильно. А избалованных фиф нах из команды

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  4. gerrard08 15.08.2022 11:01 # gerrard08
    Чисто 2-3 топ игроков не хватает чтоб бороться за титул (с)

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