Тен Хаг попросил МЮ купить ему еще трех игроков
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг попросил приобрести ему трех игроков в остатке летнего трансферного окна.
В минувшую субботу "Юнайтед" потерпел унизительное поражение от "Брентфорда" со счетом 4:0. Этот результат наглядно показал глубину проблем, с которыми приходится иметь дело Тен Хагу.
На следующий день Эрик отменил выходной для игроков и провел тренировку, несмотря на 30-градусную жару. Также голландский специалист имел разговор с руководством.
Тен Хаг напомнил своим боссам о важности приобретений и надеется, что в остатке месяца получит трех новичков, сообщает The Telegraph.
Тен Хаг рассчитывает, что "Юнайтед" купит двух полузащитников — вроде Френки Де Йонга, Адриена Рабьо или Сергей Милинкович-Савича — и универсального игрока в атакующую линию — вроде Коди Гакпо или Саши Калайджича.
15.08.2022 11:00
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Хунтелаара, Блинда и Арнаутовича
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Нужно изменить регламент АПЛ, МЮ пусть 14 стартовыми выходит, чтобы бегать не меньше соперника
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Ну правильно. А избалованных фиф нах из команды
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Чисто 2-3 топ игроков не хватает чтоб бороться за титул (с)
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